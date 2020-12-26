Aleyna Tilki kimdir sandalye pozuna beğeni yağdı!

Sesi ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini mest etti. Sandalye üzerinde oturarak ayaklarını masaya dayadığı pozuna beğeni üstüne beğeni yağdı.

Takipçileri yorum yağdırdı

Genç şarkıcı geçtiğimiz günlerde Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'de yayınlanacak dizi için biraraya geldiğini duyurmuş, setten ilk pozlarını paylaşmayı ihmal etmemişti. Ünlü şarkıcının bu kez de sandalye üzerinde oturmuş ayaklarını masaya dayadığı fotoğrafını paylaştı. Oldukça estetik bir görüntü veren Tilki'ye takipçileri yorum yağdırdı.

Aleyna Tilki kimdir?

Aleyna Tilki 28 Mart 2000’de, Konya’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına devam eden Aleyna Tilki, lise öğrencisidir.İlk olarak ismini Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında Gesi Bağları’nı söyleyerek duyurdu. Performansının sosyal medyada hızla yayılmasıyla, albüm çalışmalarına başladı.Ağustos 2016’da “"Cevapsız Çınlama" single'ı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkış yakalayarak popüler hale geldi.Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nda 2 numaraya kadar yükseldi.

İşte o paylaşımı...