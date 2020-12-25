Meyan kökü ne işe yarar öksürüğü gideriyor!

Anavatanı Çin ve Rusya olan meyan kökü çalı türü bir bitkidir. Ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirilen meyan kökü birçok sağlık sorununa doğal çare oluyor. Meyan kökü sabun, şeker, meyan kökü çayı ve meyan kökü tozu olarak kullanılıyor. Peki meyan kökü ne işe yarar? Fayları nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Meyan kökünün faydaları

- Meyan kökü, B vitamini kompleksi, flavonoidler, fitoöstrojen, kolin, protein, potasyum, fosfor gibi pek çok vitamin ve mineralle dolu zengin bir bitkidir.

- Meyan kökü, içerdiği kumarin bileşeni ile vücuttaki iltihaplı hücreleri temizlemeye yardımcı oluyor. Özellikle kış aylarında kuru öksürük, balgam gibi sorunlara iyi geliyor.

- Meyan kökünün çok çeşitli kullanım alanı bulunuyor. Bunlardan biri de çay şeklinde tüketilmesidir. Meyan kökü çay olarak tüketildiğinde solunum ve sindirim sorunlarının çözümüne destek oluyor.

- Kabızlığa iyi gelen meyan kökü, aynı zamanda kemik ve eklem ağrılarını da dindiriyor.

- Meyan kökü, ağız içindeki yaralara da iyi geliyor. Bazı uzmanlar ağız yaraları için meyan kökünün kaynatılmasını ve kaynatılan bu su ile gargara yapılmasını öneriyor.

- Meyan kökü fitoöstrojenik özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde kadınların menopoz ve regl dönemlerinin rahat geçmesine yardımcı oluyor. Meyan kökü çayı regl öncesi ağrıların ve şişkinliğin azalmasına yardımcı olurken aynı zamanda menopoz dönemindeki sıcak basması başta olmak üzere yaşanan hormonal sorunlara da iyi geliyor.

- Meyan kökü tüm bunların yanı sıra güzellik için de kullanılan bir bitki. Saç ve cilt sağlığına katkıda bulunuyor.

- Meyan kökü nemlendirici özelliği ile saç derisini nemli tutuyor. Kuru saç derisi sorunu olanların sıklıkla karşılaştığı kepek sorununa ve saç derisinin pul pul dökülmesine karşı da etkilidir.

Meyan kökü çayı nasıl hazırlanır?

3-4 bardak kaynamış suya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş meyan kökünü ekleyin. 3-4 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Ardından çayı süzün.

Damak tadınıza göre meyan kökü çayına demleme işlemi sırasında kabuk tarçın ve karanfil de ekleyebilirsiniz. Çay demlendikten sonra içindeki malzemeleri süzdükten sonra tüketmeyi unutmayın aksi halde çayınız acılaşabilir.