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Hindi etinin faydaları neler kalp sağlığını koruyor!

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez yiyeceği hindi, kalp sağlığını korumada bulunmaz bir nimet. İşte hindi etinin daha önce duymadığınız faydaları!

Hindi etinin faydaları neler kalp sağlığını koruyor!
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Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez yiyeceği hindi eti enerji kaynağı, protein, vitamin ve minerallerden zengin yapısıyla vücuda oldukça faydalı bir besin. Hindi eti, vücutta mutluluk hormonu salgılayıp, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Üstelik düşük yağ oranıyla kalbe dost. İşte hindi etinin bilmediğiniz faydaları!

Mutluluk hormonu salgılıyor, bağışıklığı güçlendiriyor

Triptofan vücut tarafından üretilemeyen ve sadece besinlerden alınabilen bir aminoasittir. Triptofan vücudun ihtiyacı olan serotonini üretir ve bağışıklık sistemini de güçlendirir. 

Kalbi koruyor

Hindi eti düşük yağ oranıyla kalbi koruyan bir besindir. Hindi etinde bulunan yağ kırmızı etin neredeyse yarısı kadar. Hindi eti tam bir demir, çinko, potasyum ve fosfor deposudur. 

Kolesterolü düşürüyor

Düzenli hindi eti tüketimi kolesterolü düşürmeye yardımcı bir besindir. Hindi etinin glisemik indeksi düşüktür ve insülin seviyesini sabit tutmaya yarar. İkisi de vücudun enerji üretimi için gerekli olan B6 ve niasin vitaminlerini içerir. 

Yaşlanmayı geciktirir

İyi bir antioksidan kaynağı olan hindi bu özelliğiyle yşlanmayı geciktiren gıdalar arasındadır. 

Protein kaynağı

Çok iyi bir protein kaynağı olan hindi eti sağladığı yüksek proteini düşük yağ oranıyla vererek sağlığı korumaya yardımcı olur. 

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