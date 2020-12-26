Hacı Sabancı nişanlandığı Nazlı Kayı ile isteme gecesinden ilk kez fotoğraf paylaştı!

İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Kayı, evlilik yolunda ilk adımı attı. Sabancı, geçtiğimiz hafta nişanlandığı Nazlı Kayı'yla isteme gecesinden ilk kez fotoğraf paylaştı. Beşiktaş taraftarı olan Sabancı kareye, siyah ve beyaz kalp emojisi koydu. Paylaşıma beğeni üstüne beğeni yağdı.

İSTEME GECESİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı geçen hafta nişanlanmıştı. Ünlü iş insanı, müstakbel nişanlısı ile isteme gecesinden ilk kez fotoğraf paylaştı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Sabancı, kareye, siyah ve beyaz kalp emojisi koydu. Sabancı'nın takipçileri kısa süre içerisinde paylaşıma beğeni yağdırdı.

''OLMAZSA OLMAZIMIZ EMPATİ YAPMA YETİSİ'' DEMİŞTİ

28 yaşındaki Nazlı Kayı, daha önce yaptığı bir açıklamada "Hacı ile yapmaktan en çok keyif aldıklarımızın başında; seyahat etmek, festivallere gitmek ve sergileri gezmek geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Nazlı Kayı, "Bizim ilişkimizde saygı, güven ve sevgi var. Olmazsa olmazımız ise empati yapma yetisi" demişti.