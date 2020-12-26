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Ebru Polat kimdir imaj değiştirdi kızıl saçlı hali hayranlarını mest etti!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, saçlarını kızıla boyattı. Polat'ın yeni imajı takipçilerini mest etti. Kızıl saçlı hali ile fotoğraf paylaşan Polat'a beğeni yağdı.

Ebru Polat kimdir imaj değiştirdi kızıl saçlı hali hayranlarını mest etti!
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Ünlü şarkıcı Ebru Polat yeni imajıyla hayranlarını mest etti. Saçlarını kızıla boyatan Polat, son paylaşımı ile takipçilerinden tam not aldı. Polat'ın takipçileri paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı. 

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ebru Polat, imaj değiştirdi. Saçlarını kızıla boyatan güzel şarkıcının son paylaşımına takipçilerinden beğeni üstüne beğeni yağdı. Bir takipçisi, 'bir saç ancak bu kadar yakışır' yorumunu yaparken bir başka takipçisi, ' kızıl bebek' yorumunu yaptı. 

EBRU POLAT KİMDİR? 

Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Ebru Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi.2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini başarıyla tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı.İlk albümü 2007 çıkışlı Çetin Ceviz’dir. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra'ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi'de müzik eğitimi aldı.Türkiye'ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan “Çok Geç”'i piyasaya sürdü. Albümün ismiyle aynı olan “Çok Geç” şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait. Bu şarkı dışında Sezen Aksu’nun “Seni Yerler” şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında “Kalp Ayazı” albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu’nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat’ın sözü ve müziği kendine ait olan “Delikanlı Kız” şarkısı da yer aldı.

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