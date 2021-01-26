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Evlenmeden önce tanışma süresi ne kadar olmalı uzmanlara göre 12-18 ay!

İlişkilerde evlilik kararı alınması her çifte göre değişebilen bir durumdur. Ancak 'evlenmeden önce ne kadar süre geçirilmeli?' diyorsanız içeriğimize göz atın!

Evlenmeden önce tanışma süresi ne kadar olmalı uzmanlara göre 12-18 ay!
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Herkes için aynı olmasa da çoğu kişinin temennisi ilişkinin bir zaman sonra evlilik yoluna girmesidir. Uzmanlara göre evlilik için en doğru kararları almak için 12-18 ay aralığında bir sevgililik döneminden sonra yapılmalı. Hayatınızın geri kalanını beraber geçirmek istediğiniz ve büyük bir karara adım atmadan önce ilerki hayatınızda büyük krizlere imza atmamak için gözden geçirmeniz gereken bazı durumlar var.

Kariyer konusunda ne istiyorum?

Hayatınızın sonuna kadar yan yana olmak istediğinizi kişi sizi desteklemesi oldukça önemlidir. Kariyer konusunda büyük hayalleriniz varsa sizinle aynı hedef doğrultusunda olmayan biriyle olmak ilerleyen zamanlarda çeşitli sorunları beraberinde getirecektir.

Çocuk konusunu konuşun

Çiftler evlenmeden önce, birbirlerini derinlemesine tanımalı ve çocuk istemek ve nerede yaşayacakları konusunda fikir alışverişleri yapmalı; ailelerin ilişkiye katılımını belirlemeli ve finansal konuları konuşmalılar.

Aileyle uyum

Halk arasıda evlilik için ağızdan ağıza söylenen 'Evlenince ailesiylede evleniyorsun' söylemi her ne kadar biraz abartıya kaçsa da sosyal ve kültürel köklerimiz oldukça önemlidir. Şimdiye kadar kendi ailenizin kültürlerine göre yetiştiniz. Sizi siz yapan özelliklerinize göre karşınızdakiyle kafalarınız uyuşuyor olsa bile ailelerin birbirlerini tanıma sırasında ve evlilik sonrası zamanlarınızda uyumlu ve anlaşılabilir olması için oldukça önemli bir detaydır. 

Krizleri atlatabiliyor muyuz?

Bir ömür boyunca aynı yastığa baş koyacağınız adama evet demeden önce dikkat etmeniz ve kendinize sormanız gereken en önemli sorulardan biri de 'Kaç kere kavga ettik, krizi atlatabiliyor muyuz?' olmalıdır. Tuzu biberi dediğimiz tartışmalar büyük veya küçük olmaksızın bu krizleri nasıl atlattığınız olacaktır. 

 

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