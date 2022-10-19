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Çarkıfelek'in sunucusuydu estetiklerle öyle bir hale geldi ki tanımak imkansız

Çarkıfelek'in güzeller güzeli hostesi Emel Özkızıltaş, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Emek Özkızıltaş'ın son hali olay

Çarkıfelek'in sunucusuydu estetiklerle öyle bir hale geldi ki tanımak imkansız
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İşte Benim Stilim isimli moda programı hayatımıza birçok ismi dahil etti. İşte Benim Stilim'den tanıdığımız isimlerden olan Emel Özkızıltaş, yarışmada kullandığı 'Ay öldüresi var beni' sözüyle meşhur olmuştu. Daha sonra Çarkıfelek'te hosteslik yapan isim uzun süredir ekranlarda yoktu. Başarılı sunucunun yokluğunun sebebinin estetik operasyonlar olduğu öne sürüldü. Özkızıltaş'ın son halinin yer aldığı paylaşımlar takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Estetikle bambaşka biri oldu

Çarkıfelek'teki hosteslik serüveninin ardından uzun bir süre ortalıkta görünmeyen Emel Özkızıltaş'ın bir takım estetik operasyonlar geçirdiği iddiaları ortalığı karıştırdı. Özkızıltaş, estetik operasyonlarının ardından bambaşka bir görünüme sahip oldu.

Son hali dikkat çekti

Özkızıltaş'ın son hali de çok geçmeden ortaya çıktı. Özkızıltaş'ın yeni hali takipçilerini de ikiye böldü. Bazı takipçileri güzel ismin yeni halini beğenirken çoğunlukla yeni halini beğenmedi. Takipçileri, Emel Özkızıltaş'ın doğal halinin çok daha güzel olduğunu içeren yorumlarda bulundu. 

Özkızıltaş'ın değişimine ''Bülent Ersoy'un gençliği sandım'', ''Bülent Ersoy'un kayıp kızı'', ''Bunu kendisine neden yaptı!'', ''İşlemleri fazla kaçırınca yapay olmuş'' ve ''Eski hali çok daha güzeldi'' gibi yorumlar yapıldı.

 

Emel Özkızıltaş kimdir?

Kendi mesleği uçak kabin memurluğudur. Lakabı Zennube. Emel Özkızıltaş 35 yaşındadır. 1986 yılında dünyaya geldi. Anne ve babası boşanmıştır. Daha önce şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almış olan Emel Özkızıltaş, Kanal D'de yayınlanan "Bugün Ne Giysem" adlı yarışmayla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Jüri üyesi Nur Yerlitaş, kendisine lakap olarak Zennube adını taktı.  Yarışmanın renkli isimlerinden olan Emel Özkızıltaş, özellikle Türkan Şoray'ın balıkçı Azize karakteri taklidi ile adından söz ettirmişti. 

Kemal Doğulu, Ivana Sert, Nur Yerlitaş ve Uğurkan Erez'in jüriliğini yaptığı, Öykü Sertel'in sunuculuğunu üstlendiği programın birincisi olmuştu. Programın 2. sezonunda Zeynep Öztürk'le finale kalan Emel Özkızıltaş birinci olup tacı ve büyük ödülü kazandı. Kısa bir süre de Çarkıfelek hostesi olarak ekranlarda boy göstermiştir.

Son olarak 2021 yılında Kanal D'de yayınlanan ve sunucu konusunda pek başarılı olamayan Gelinim Mutfakta programında bir hafta sunuculuk yaptı.

 Emel Özkızıltaş'ın instagram adresi @emelozkzlts

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