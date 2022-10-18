Sevgiliniz sizinle evlenmek istiyor mu? Eğer size dokunmaktan kaçınmıyorsa....

İlişkinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için bazı şartların tam olması gerekiyor. Elbette bu şartların başında sevgi ve saygı yer alıyor. Eğer sevgi ve saygı yoksa zaten bu ilişki başından yanlıştır. İlişkide sevgi bitince iki tarafta da çeşitli sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Eğer ki erkek arkadaşınızın size karşı olan sevgisinin bittiğini düşünüyorsanız bu davranışlara dikkat edin.

Size ilgi ve sevgi gösteriyor mu?

Erkek arkadaşınız sizi gerçekten seviyorsa size karşı ilgili olur. İlgisini saklayamaz. Sizinle aynı fikirde olmadığında bile düşüncelerinize saygı duyar. Sevdiğiniz veya sevmediğiniz şeylere dikkat eder ve elinden geldiğince ihtiyaçlarınızı karşılar. Sizin sevip sevmediğiniz şeyleri merak eder, öğrenmeye çalışır.

Fedakarlık yapmalı

Erkek arkadaşınız size saygı duyuyorsa siz ondan talep etmediğiniz halde bazı fedakârlıklar yapacaktır. Kendisinin çok ilgisini çekmeyen ama sizin sevdiğini bildiği bir filme gitmek gibi küçük bir fedakârlık ya da daha büyük fedakârlıklar olsun fark etmez; bu tarz davranışlarda bulunması erkek arkadaşınızın sizi gerçekten sevdiğini gösterir. Gerçek fedakârlık “Sen benim için bunu yaparsan ben de senin için şunu yaparım,” demek değildir. Bu, bir müzakere değildir. Fikir ayrılıklarında, kendi düşüncelerini kabul ettirmekte ısrar ediyor mu yoksa sizin düşüncelerinizi de anlamaya çalışıyor mu diye düşünmelisiniz.

Dokunmaktan kaçmıyorsa

İnsanlar sevgisini dokunarak belli eder. Aşık olan birçok kişi de ilgilendikleri kişiye cinsellik olmadan da dokunma ihtiyacı hissederler. Başkalarının yanında dokunmak sevgiyi başkalarına gösterme yoludur ve dünyaya bu kişinin seninle ilgilendiğini gösterir.

Sizi yakınlarıyla tanıştırıyorsa

Erkek arkadaşınız sizi ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya getirmeyip sadece kendine saklamak istiyorsa sizi gerçekten sevmiyor demektir. Çünkü sizi gerçekten seviyor olsa hayatının her alanında olmanızı isterdi. Diğer sevdiklerinin de sizi tanımasını isterdi.

Sizi üzmekten kaçınıyorsa

Bazen insanlar “sevdikleri için” incitici şeyler yaptıklarını iddia ederler. Erkek arkadaşınızın size böyle bir şey demesi tehlikeye işaret eder. İlişkinin istismarcı bir ilişki olma potansiyelinin farkına var ve yardım iste. İstismarcı davranış fiziksel şiddetle sınırlı değildir. Erkek arkadaşınız sizi gerçekten seviyorsa size karşı saygılı davranır, aşağılamaz, isim takmaz ya da başarılarını küçümsemez. Sizin istemediğiniz, sevmediğiniz hareketlerden uzak durur.