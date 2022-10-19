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Gözünüzdeki lensi çıkarmazsanız ne olur? Bir kadın 23 gün boyunca bunu yaptı sonuç şok!

Kontakt lens kullananların bu videoyu mutlaka izlemesi lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir göz doktorunun paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. Göz

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir doktorun sosyal medyada paylaştığı contact lens videosu ile dünya gündeminde viral oldu. Lens kullanan bir kadın akşam yatarken onları çıkarmayı unuttu. Sabah kalktığında eski lensi unutan kadın, yenisini takıp güne devam etti. Sonunda gözleri öyle bir hale geldi ki doktorun yolunu tuttu. Dr. Katerina Kurteeva 20 yıllık meslek hayatı boyunca böyle bir şey görmediğini ifade ederek o hastasını paylaştı. 

23 lens çıktı

Unutkan hastanın gözünden doktor tam 23 kontakt lens çıkardı. Göz doktoru Dr. Katerina Kurteeva'nın kontakt lensleri birbiri ardına çıkarırken çektiği video bir milyondan fazla izlenerek viral oldu.

Doktorun verdiği bilgiye göre kadın hasta 23 gün boyunca eskisini çıkarmadan her gün yeni bir lens takmış. Kadın doktora gözündeki ağrı ve bulanık görme şikayetiyle başvurmuş. Göz doktoru gördüğü manzarayı şöyle anlattı:

- "Aklımdan neler olabileceğine dair ihtimaller geçti: kırık kontakt lens parçası, korneada çizik, enfeksiyon, kirpik veya makyaj kalıntısı. Ancak muayeneyi yaptıktan sonra emin olabilirdim. Hastadan aşağı bakmasını istediğimde, birbirine yapışmış birkaç kontakt lensin kenarlarını görebiliyordum. Lensleri çekip çıkardığımda daha fazlasını görebileceğimi hissettim ve asistanımdan çıkarma işlemini kaydetmesi için telefonumu getirmesini istedim.

İskambil destesi gibiydi

-Hastadan tekrar aşağı bakmasını istediğimde, gözüne yapışmış kocaman, koyu mor bir kontakt lens kütlesi görebiliyordum. Neredeyse ikinci bir gözbebeği gibi görünüyordu. İskambil destesi dağıtır gibi, lensleri teker teker ayırmak için nazikçe kulak temizleme çubuğu kullanmaya başladım. Lensler zincir şeklinde göz kapağından aşağı sarkıyordu. Çok fazla kontakt lens vardı, bunun benim Guinness Rekorlar Kitabı anım olabileceğini düşündüm.

Böyle bir şey görmedim

-"Yaklaşık 20 yıllık meslek hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Hasta da buna inanamadı ve saydığım sayıdan emin olup olmadığımı sordu.

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