Saçınızı kola ile yıkarsanız ne olur dersiniz kimse sonuca inanamadı!

Birçok yemeğin yanında iyi giden kolayı hiç içmeyen neredeyse yoktur. Peki ya saçını kolayla yıkayan var mıdır? Kulağa iğrenç gelse de bir yotube kullanıcısını bunu denemiş ve sonuçları takipçileri ile paylaşmış. Peki gerçekten kola ile saçlarımızı yıkarsak sonuçlar ne olur? Bakın gerçekte neler olmuş neler...

Ellko adlı bir Youtube fenomeni “Saçınızı kola ile yıkarsanız ne olur?” sorusuna cevap aramak için kendisini denek olarak öne sürdü ve geçtiğimiz günlerde yayınladığı video ile şaşırtıcı bir gerçeğin kapısını araladı.

İki şişe kolayı başından aşağı boca eden Ellko, asitli olan kolanın şekerli formülünü ve lavabolardaki tıkanıklıkları bile çözen çürütücü yapısını hiçe sayarak bu deneyi gerçekleştirdi. Saçlarını kolayla bir güzel yıkadıktan sonra banyoya giden ve saçlarını şampuanla koladan arındıran Ellko saçlarının gürleştiğini ve daha canlı gözüktüğünü keşfetti. Üstüne üstlük yıllardır dalgalandırmaya çalışıp başaramadığı saçları tam da istediği gibi dalgalı bir görünüme sahip olmuştu.

Saçları daha dolgun ve kıvırcık yapar mı?

Saçları sodayla yıkayarak kıvırcık ve dolgun göstermek, uzun zamandır denenen bir yöntem. Bilimsel olarak, kola fosforik asit içeren bir sıvı ve işin sırrı da burada yatıyor. Kola PH değeri 2.5 gibi oldukça düşük bir formüle sahip. Bu da saçla temas ettiğinde doğrudan etki etmesini sağlıyor. Düz saçları dalgalandırmak, solgun saçları canlandırmak kola ile çok kolay ancak kesinlikle kola ile yıkanan saçların şampuanla arındırılması gerekiyor çünkü kola aynı zamanda çok fazla şeker içeriyor ve şeker saçlar için pek de iyi değil. Bu noktada Ellko diyet kola kullanmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor.

Peki kolay içmek dışında başka nerelerde kullanabiliriz?

Peki sofralarımızın bir tanesi koladan, içmek dışında da faydalanabileceğinizi; kolanın şimdiye kadar belki de hiç duymadığınız kullanım alanları olduğunu biliyor muydunuz?

Fayans ve seramik yüzeyler için güçlü bir temizleyici

Diyelim ki, tuvaletinizde her yöntemi deneseniz de çıkaramadığınız lekeler var. Hangi temizleme ürününü kullandıysanız da fayda etmedi. Çözüm çok basit, deterjanlara oranla çok çok ucuz olan kolayı lekeli bölgeye dökün ve yarım saat kadar bekletin. Leke yok olacaktır.

Metal yüzeyler pastan arınacak, ayna gibi olacak

Kolanın asidik değeri, tıpkı turunçgillerde de olduğu gibi biraz yüksektir. Bu asit içeriği de pasın giderilmesinde yardımcı etki gösterir. Eğer temizlemek istediğiniz yüzey çok paslıysa, kolayı paslı kısımların üzerine dökün ve gece boyu bekletin. Ertesi gün bir bulaşık süngeri kullanarak pası kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

Yağ lekesinin de azılı düşmanı

Yağ lekeleri inatçıdır. Birçok deterjan bu lekelere fayda etmez. Fakat artık, en sevdiğiniz kıyafetleri yağ lekesi çıkmadı diye dolabın arka raflarına kaldırmayacaksınız. Onun yerine, yağ lekesi olan çamaşırlarınızla birlikte, çamaşır makinenize biraz da kola ekleyeceksiniz. Tek yıkamada lekenin çıktığını göreceksiniz.