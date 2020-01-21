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Kahve maskesi nasıl yapılır ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olacaksınız!

Cildi canlandıran kahve maskesi ile ışıl ışıl bir yüze sahip olacaksınız. İşte hazırlanışı ve malzeme listesi!

Kahve maskesi nasıl yapılır ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olacaksınız!
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Her sabah uyandığımızda belki de ilk aradığımız şeylerden biridir kahve! Öyleki uykulu sabahların vazgeçilmezi olmuş durumdadır. Uykumuzu gideren bu vazgeçilmez içeçeğin sadece uyku için değil cilde de oldukça faydası bulunuyor. Bir nevi uyuyan cildi de uyandırıyor diyebiliriz. Sizde uyuyan, yorgun cildinizi kahve maskesiyle uyandırmak istemez misiniz? Evde hazırlayacağınız sadece birkaç malzemeden oluşan bu maske ile cildinize kaybettiği ışıltıyı geri kazandırabilecek, daha sağlıklı bir görünüm elde etmesine yardımcı olabileceksiniz. Peki kahve maskesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte  neredeyse tüm cilt tipleri için ideal olan kave maskesinin hazırlanışı! 

Malzemeler: 

1 fincan öğütülmüş kahve çekirdeği, ½ fincan şekersiz kakao tozu, 1 bardak şekersiz badem sütü, 1 yemek kaşığı limon suyu (kuru cildiniz varsa, zeytinyağı veya badem yağı ile değiştirin), 1 yemek kaşığı bal (fazladan yağlı veya akne eğilimli ciltler için, bal yerine ek limon suyu kullanın)

Hazırlanışı:

Kahveyi derin bir kasede kakao tozu ile karıştırın.Sütü ekleyin ve bir macun oluşana kadar karıştırın.Daha kıvamlı koyu bir macun için daha az süt kullanabilirsiniz.Ardından limon suyu ve balı ekleyin.Karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 20 dakika kadar k

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