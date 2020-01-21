Ivana Sert'ten jakuzi keyfi soğuk havaya aldırmadı!

Ivana Sert sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri. Okulların tatil olmasıyla birlikte oğlu Ateşi de alarak soluğu Finlandiya'da alan Sert, kaldığı odanın balkonunda bulunan jakuzide keyifli vakit geçirdiği anların fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Soğuk havaya aldırmayan Sert, fiziğiyle yine takipçilerini mest etti.

Son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Ivana Sert, soğuk havayı ne kadar sevdiğini paylaşımlarıyla gösterdi. Kaldığı odanın balkonunda bulunan jakuzide oğlu Ateş'le birlikte keyifli vakit geçiren Ivana Sert, bikinili görüntüleriyle çekici fiziğini de gözler önüne serdi.

Gemi ile yolculuk yaptı

Sadece otelde konaklamakla yetinmeyen Sert, aynı zamanda burada buzları kırarak ilerleyen bir gemi ile yolculuk yapmayı da ihmal etmedi.

Ivana Sert kimdir?

2002 yılında Türkiye’ ye yerleşmiş ve 2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile hayatını birleştirmiştir. 2006 yılında bu evlilikten Kayon Ateş adında bir oğulları olmuştur. Çift, 2013 yılında 2 yıl süren dava neticesinde boşanmışlardır. Boşanma sürecinde eşi Yurdal Sert, Ivana Sert’ in kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını iddia etmiştir. Genel olarak hayatına bakacak olursak, 16 yaşına kadar bale ve piyano eğitimi almıştır fakat, ısrarla manken olmak istemiş ve olmuştur.