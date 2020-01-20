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Van stapele kurabiyesi nasıl yapılır ağızda dağılan tat!

Hollandanın meşhur tatlısı van stapele kurabiyesi akışkan beyaz çikolata dolgusu, ağızda dağılan yapısıyla hayran bırakan bir lezzet. İşte van stapele tarifi...

Van stapele kurabiyesi nasıl yapılır ağızda dağılan tat!
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İçi akışkan beyaz çikolata dolgulu dışı kakaolu ağızda dağılan yapısıyla kendine aşık eden bir lezzet. Hollandaya özgü en meşhur tatlardan olan van stapele kurabiyesini yerken asla bir tane yetmeyecek. Tatlı krizinizi dindirecek en güzel tariflerden biri. Van stapele kurabiyesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Detaylar içeriğimizde...

Malzemeler:

100 gram esmer şeker
100 gram toz şeker
120 gram (yumuşacık, oda sıcaklığında) tereyağı
175 gram un
20 gram kakao
1/2 çay kaşığı karbonat
1/2 çay kaşığı tuz
1 yumurta (oda sıcaklığında)
150 gram bitter veya sütlü damla çikolata
150 gram beyaz kuver çikolata

Hazırlanışı:

Fırını 175 dereceye ayarlayın.Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Esmer şeker, beyaz toz şeker ve oda sıcaklığında tereyağını kremalaşana kadar 3-4 dakika çırpın. Oda sıcaklığIndaki yumurtayı da içine ekleyip 1 dakika kadar daha yumurtayı yedirecek şekilde çırpın. Un, kakao, karbonat ve tuzu da bir kapta karıştırıp, tereyağlı karışımınızın içine eleyin. Tahta kaşık yardımıyla hamuru birleştirin. En son damla çikolatayı da ekleyin ve hamuru 10 dakika kadar buzdolabına kaldırın. Daha sonra beyaz kuver çikolatanızı her biri 8-9 gram olacak şekilde bölün. Dolaptan çıkardığınız hamurdan avucunuz büyüklüğünde bir top yapın önce 4 sonra da 8 parçaya bölün. Her bir parçadan da 2 kurabiye çıkacaktır ve toplamda 16 adet kurabiye elde etmiş olacaksınız. Her bir kurabiye hamurunu avucunuzun içinde açın içine bölerek hazırladığInız beyaz çikolatayı yerleştirin ve yuvarlayarak kapatın. Yuvarladığınız kurabiye toplarını yağlı kağıdın üstüne fırın tepsisine yerleştirin. Fırın tepsisini öylece buzdolabına yerleştirip 10 dakika bekletin. Daha sonra ısınmış olan fırınınıza tepsiyi yerleştirin ve 9 dakikada pişirip çıkartın. Afiyet olsun...

Önemli bilgi:

Eğer hamuru toplamda 15-16 adet kurabiye olacak şekilde porsiyonlamazsanız, pişirme süreniz de doğrusal olarak 9 dakika olmayacaktır. Örneğin; bütün hamurdan toplamda 12 kurabiye de yapabilirsiniz. Eğer bu şekilde bir karar alacaksanız daha iri kurabiyeleriniz olacağı için daha uzun pişme süresi gerekecektir.  Bu sebeple 9 yerine 10-11 dakika fırında tutmalısınız. Fırından çıktığında mutlaka soğuması için 10 dakika bekleyin ve dokunmayın.

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