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Zeytinyağlı barbunya nasıl yapılır enfes bir tat!

Enfes bir zeytinyağlı olan barbunya tadıyla sizi mest edecek. Hem sağlıklı hem de oldukça doyurucu bu lezzetin tarifi içeriğimizde...

Zeytinyağlı barbunya nasıl yapılır enfes bir tat!
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Zeytinyağlıların vazgeçilmezlerinden olan barbunya yemeğinin tadı damağınızda kalacak. Hem sağlıklı hem doyurucu bu harika lezzete bayılacaksınız. Peki zeytinyağlı barbunya nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Elmaelma.com olarak zeytinyağlı barbunya tarifini sizlerle paylaşıyoruz...

Malzemeler:

1 kilogram taze barbunya
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 adet orta boy kuru soğan
2 diş sarımsak
1 adet büyük boy patates
2 adet orta boy havuç
2 adet orta boy domates
2 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

1/4 demet maydanoz
1 adet taze sıkılmış limon suyu (isteğe göre)

Barbunya Tarifinin Püf Noktası

Direkt olarak haşlamadan pişirebileceğiniz taze barbunyayı kısa bir süre haşlamanız lezzetini daha da arttıracaktır.Kuru barbunya kullanmayı tercih edecekseniz; bir gece önceden suda bekletip süzdüğünüz barbunya tanelerini duru suda haşlayın. Sonrasında zeytinyağlı hazırlığında kullanın.

Yapılışı:

Kabuklarını ayıklayıp bol suda yıkadığınız 1 kilogram barbunyayı üzerini geçecek kadar su ilave edin. Orta ateşte 10 dakika kadar haşlayın. 1/2 çay bardağı zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. 1 adet rendelenmiş soğan ve 2 diş ezilmiş sarımsağı katıp hafif bir renk alana kadar soteleyin. Küp doğranmış 1 adet patates ve 2 adet havucu da ekleyin ve ardından renk vermesi için 1 tatlı kaşığı domates salçasını ilave edip kavumaya devam edin. Haşlanmış barbunyaları da tencereye  ilave ettikten sonra 2 adet rendelenmiş domates ve 1'er tatlı kaşığı tuz ve toz  şeker katıp kısık ateşte pişmeye bırakın. Ocaktan aldığınız barbunyayı kapağı kapalı tencerede oda ısısına gelene kadar dinlendirin. Son olarak servis kabına aktardığınız barbunyayı; , incecik kıyılmış maydanoz eşliğinde ılık ya da soğuk olarak servis edin, afiyet olsun.

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