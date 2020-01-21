İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti!

İtalyan spor gazetecisi ve televizyon sunucusu Jolanda De Rienzo, meslekteki başarısını sosyal medyaya da taşıdı. Instagram hesabından cesur fotoğraflar paylaşan Rienzo'nun 307 bin de takipçisi bulunuyor. Rienzo son paylaşımıyla yine takipçilerini mest etmeyi başardı. Paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Cesur kıyafetleriyle sosyal medyayı sallıyor

De Rienzo, gerek yayında gerekse tatilde giydiği cesur kıyafetlerle sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Jolanda De Rienzo'nun Instagram hesabından 307 bin takipçisi bulunuyor.

Hem spiker hem de manken!

Spor gündemindeki başarısıyla dikkat çeken İtalyan güzel, aynı zamanda mankenlik de yapıyor.