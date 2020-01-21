search menu
search
close

Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni paylaşımları takipçileri tarafındna çok beğenildi!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hadise, son paylaşımlarla takipçilerini kendisine hayran bıraktı.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni paylaşımları takipçileri tarafındna çok beğenildi!
-A A+

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde toplayan ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüledi. Hadise'nin paylaşımlarına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı. 

Beğeni ve yorum yağdı 

Instagram hesabında 10,8 milyon takipçisi bulunan Hadise, "Herkese iyi haftalar" notuyla yeni bir paylaşım yaptı. Güzel şarkıcının söz konusu paylaşımına 293 binin üzerinde beğeni geldi.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni paylaşımları takipçileri tarafındna çok beğenildi!

Bacak dekoltesi sosyal medyayı salladı 

Geçtiğimiz günlerde güzel şarkıcı Hadise, Intagram paylaşımıyla adeta nefes kesmişti. Kırmızı ve yeşil renklerini bir arada kullanan Hadise, cesur bacak dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni paylaşımları takipçileri tarafındna çok beğenildi!

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İzzet Yıldızhan Akalın'a ateş püskürdü: Haindir İzzet Yıldızhan Akalın'a ateş püskürdü: Haindir
Magazin
Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra döndü! Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra döndü!
Müzik
En Güncel Galeriler
Berlin'in gerçek Barbie'si tacize uğradıktan sonra...
Berlin'in gerçek Barbie'si tacize uğradıktan sonra...
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
İğrençlikler bir bir çıkıyor! Adnan Oktar öz yeğenlerine...
İğrençlikler bir bir çıkıyor! Adnan Oktar öz yeğenlerine...
Mucize dördüzlerin son haline bakın iyi ki doktorları dinlememişler!
Mucize dördüzlerin son haline bakın iyi ki doktorları dinlememişler!
Kim Kardashian'ın estetiksiz görüntüleri ifşa oldu! Meğer ilk hali...
Kim Kardashian'ın estetiksiz görüntüleri ifşa oldu! Meğer ilk hali...
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Önceki Haberler
Kahvaltıda pratik lezzet yumurta pizza!
Kahvaltıda pratik lezzet yumurta pizza!
Hem spiker hem manken! Son pozuyla ağızları açık bıraktı!
Hem spiker hem manken! Son pozuyla ağızları açık bıraktı!
Ayak mantarını geçirecek doğal yöntemler!
Ayak mantarını geçirecek doğal yöntemler!
Beyaz çikolatalı Hollanda lezzeti: Van stapele kurabiyesi
Beyaz çikolatalı Hollanda lezzeti: Van stapele kurabiyesi
Lezzeti damaklarda bırakan zeytinyağlı barbunya!
Lezzeti damaklarda bırakan zeytinyağlı barbunya!
Duş almadan temiz kokmanın 10 yolu!
Duş almadan temiz kokmanın 10 yolu!
Antikanser etkili mucize yağ!
Antikanser etkili mucize yağ!
Şeker hastalığına birebir!
Şeker hastalığına birebir!
Yorumlar