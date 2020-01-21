Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni paylaşımları takipçileri tarafındna çok beğenildi!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde toplayan ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüledi. Hadise'nin paylaşımlarına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

Beğeni ve yorum yağdı

Instagram hesabında 10,8 milyon takipçisi bulunan Hadise, "Herkese iyi haftalar" notuyla yeni bir paylaşım yaptı. Güzel şarkıcının söz konusu paylaşımına 293 binin üzerinde beğeni geldi.

Bacak dekoltesi sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde güzel şarkıcı Hadise, Intagram paylaşımıyla adeta nefes kesmişti. Kırmızı ve yeşil renklerini bir arada kullanan Hadise, cesur bacak dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.