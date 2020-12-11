search menu
search
close

Zona nedir belirtileri neler kaşıntı ve döküntülere yol açıyor!

Zona nedir? Zona belirtileri neler? Deride kaşıntı hissi ve döküntülere sebep olan zona hastalığı hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizin devamında...

Zona nedir belirtileri neler kaşıntı ve döküntülere yol açıyor!
-A A+

Tıp dilinde 'Herpes Zopter' olarak adlandırılan zona hastalığı ağrıya yol açan, ciltte kabartı, kaşıntı ve döküntülere neden olan bir cilt hastalığıdır. Zona halk arasında gece yanığı olarak da biliniyor. Su çiçeği sırasında vücuda yerleşen virüs bu hastalığa neden olmaktadır. Depresyon, stres, yaşlılık ve çeşitli hastalıklar zonanın görülmesinin ana nedenleri olarak gösteriliyor. Zona hastalığına dair merak ettikleriniz içeriğimizde!

Su çiçeğiyle vücuda yerleşiyor

Bu hastalık su çiçeği hastalığı sırasında vücuda yerleşmektedir. Bağışıklık sisteminin düşmesiyle birlikte kendini zona hastalığı olarak ortaya çıkarmaktadır. 

Kaşıntı ve döküntü belirtileri

Zona hastalığı, kabarık, kaşıntı ve döküntü gibi  belirtilerle kendini göstermektedir. Aynı zamanda vücudun bağışıklığının düştüğü dönemlerde özellikle stresli dönemlerde ya da yaşlılık dönemlerinde zon hastalığı ortaya çıkmaktadır. 

Şiddetli ağrılar olabilir

Bu hastalığa yakalanan kişilerin şiddetli ağrılara yakalanır. Sinir köklerine yerleşen virüs ne yazık ki kişide dayanılmaz ağrılara yol açar. Zona, En çok göğüs ve baş bölgesini etkilemekte, aynı zamanda sırt, karın, kalça, kol, bacak ve boyunda da görülmektedir.  Suçiçeği hastalığı ya da zona geçirmemiş kişiler, ona ile temas ederse, bu virüs kendini suçiçeği hastalığı olarak ortaya çıkarmaktadır. Zona ya da suçiçeği geçirmiş kişiler bağışıklık sistemleri zayıf olmadığı sürece hastalık kendini tekrarlamaz.

Erken teşhis kilit rol oynuyor

Zona hastalığı da diğer hastalıklar gibi erken teshisi önem taşıyan bir hastalıktır. Hastalığın ilk üç günün de virüsün sinir sistemine yayılmasını engellemek için ilaç tedavisine başlanması gerekir. Bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde aynı zamanda ek ilaç tavsiyesi de yapılmaktadır. 

Zona tedavisinde etkili yiyecekler!

Bu hastalığın tedavisinde bazı yiyecekler çok iyi geliyor. Bu yiyeceklerden birkaçı; kuşburnu, zerdeçal, bal, semizotu hastalığın tedavisi iin önerilen yiyecekler arasında bulunuyor.  

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hakan Taşıyan'a kardeş vefası! Organ nakli yapılacak! Hakan Taşıyan'a kardeş vefası! Organ nakli yapılacak!
Magazin
Efsane yönetmen Kim Ki-duk hayatını kaybetti! Efsane yönetmen Kim Ki-duk hayatını kaybetti!
Kültür-Sanat
En Güncel Galeriler
Ashley Graham cesur pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!
Ashley Graham cesur pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!
İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi ayrıldı mı?
İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi ayrıldı mı?
Eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den bomba aldatma itirafı!
Eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den bomba aldatma itirafı!
Elçin Sangu aldatıldı mı samimi görüntüler ortaya döküldü!
Elçin Sangu aldatıldı mı samimi görüntüler ortaya döküldü!
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı!
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı!
Önceki Haberler
Çok para harcamadan evde eğlenmenin 5 yolu!
Çok para harcamadan evde eğlenmenin 5 yolu!
İşte Aralık ayında tüketmeniz gereken sebze ve meyveler!
İşte Aralık ayında tüketmeniz gereken sebze ve meyveler!
Kuru saçlarınızı capcanlı yapacak maske tarifi!
Kuru saçlarınızı capcanlı yapacak maske tarifi!
Çok sık hasta olmanızın nedeni bu olabilir!
Çok sık hasta olmanızın nedeni bu olabilir!
Yakışıklı oyuncu herkesten gizli yaptığı yardımla gönülleri fethetti!
Yakışıklı oyuncu herkesten gizli yaptığı yardımla gönülleri fethetti!
Şahane lezzet: Sütsüz irmik helvası
Şahane lezzet: Sütsüz irmik helvası
Ana yemeğin ekonomik hali: Yoğurtlu bulgur köftesi
Ana yemeğin ekonomik hali: Yoğurtlu bulgur köftesi
Yılın aşkı bitti! Hadise'den flaş ayrılık açıklaması!
Yılın aşkı bitti! Hadise'den flaş ayrılık açıklaması!
Yorumlar