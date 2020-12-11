Zona nedir belirtileri neler kaşıntı ve döküntülere yol açıyor!

Tıp dilinde 'Herpes Zopter' olarak adlandırılan zona hastalığı ağrıya yol açan, ciltte kabartı, kaşıntı ve döküntülere neden olan bir cilt hastalığıdır. Zona halk arasında gece yanığı olarak da biliniyor. Su çiçeği sırasında vücuda yerleşen virüs bu hastalığa neden olmaktadır. Depresyon, stres, yaşlılık ve çeşitli hastalıklar zonanın görülmesinin ana nedenleri olarak gösteriliyor. Zona hastalığına dair merak ettikleriniz içeriğimizde!

Su çiçeğiyle vücuda yerleşiyor

Bu hastalık su çiçeği hastalığı sırasında vücuda yerleşmektedir. Bağışıklık sisteminin düşmesiyle birlikte kendini zona hastalığı olarak ortaya çıkarmaktadır.

Kaşıntı ve döküntü belirtileri

Zona hastalığı, kabarık, kaşıntı ve döküntü gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Aynı zamanda vücudun bağışıklığının düştüğü dönemlerde özellikle stresli dönemlerde ya da yaşlılık dönemlerinde zon hastalığı ortaya çıkmaktadır.

Şiddetli ağrılar olabilir

Bu hastalığa yakalanan kişilerin şiddetli ağrılara yakalanır. Sinir köklerine yerleşen virüs ne yazık ki kişide dayanılmaz ağrılara yol açar. Zona, En çok göğüs ve baş bölgesini etkilemekte, aynı zamanda sırt, karın, kalça, kol, bacak ve boyunda da görülmektedir. Suçiçeği hastalığı ya da zona geçirmemiş kişiler, ona ile temas ederse, bu virüs kendini suçiçeği hastalığı olarak ortaya çıkarmaktadır. Zona ya da suçiçeği geçirmiş kişiler bağışıklık sistemleri zayıf olmadığı sürece hastalık kendini tekrarlamaz.

Erken teşhis kilit rol oynuyor

Zona hastalığı da diğer hastalıklar gibi erken teshisi önem taşıyan bir hastalıktır. Hastalığın ilk üç günün de virüsün sinir sistemine yayılmasını engellemek için ilaç tedavisine başlanması gerekir. Bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde aynı zamanda ek ilaç tavsiyesi de yapılmaktadır.

Zona tedavisinde etkili yiyecekler!

Bu hastalığın tedavisinde bazı yiyecekler çok iyi geliyor. Bu yiyeceklerden birkaçı; kuşburnu, zerdeçal, bal, semizotu hastalığın tedavisi iin önerilen yiyecekler arasında bulunuyor.