Aralık ayında ne yemeli havuç, şalgam ve ıspanak olmaz olmaz!

Sağlıklı bir yaşamın formülü meyve ve sebzeleri dengeli bir biçimde tüketmekten geçiyor. Sebze ve meyve tüketiminde mevsiminde tüketmek ise bu noktada büyük önem taşıyor. Aralık ayında sofranızdan eksik etmediğiniz besinler sayesinde hastalıklardan ve virüslerden korunabilirsiniz. İşte Aralık ayında tüketilmesi gereken sebze ve meyveler!

Aralık ayında tüketilmesi gereken sebzeler

Sağlıklı bir yaşam için sebzeleri olabildiğince mevsiminde tüketmemiz gerekiyor. Aralık ayında tüketmemiz gereken sebzelerin çoğu yeşil yapraklı sebzelerden oluşur.

Bu sebzelere; havuç, şalgam, ıspanak, yer elması, pırasa, lahana (kırmızı ve beyaz), turp (beyaz, kırmızı, siyah), pancar, kara lahana, bal kabağı, karnabahar, kereviz örnek verilebilir.

Dört mevsim bulunabilen sebzeler; Marul, maydanoz, dereotu, nane, roka, tere, pazı, yeşil soğan olarak sayılabilir.

Aralık ayında hangi meyveleri tüketmeliyiz?

Kışın gelmesiyle birlikte hastalıklara yakalanma riski de bir o kadar artar. Hastalıklardan kurtulmak ve önlem almak için bol bol meyve tüketmemiz şart.

Aralık ayında tüketmemiz gereken meyveler şu şekilde: Elma, armut, mandalina, portakal,nar,yerli muz,limon,greyfurt ve ayva.

Aralık ayında hangi balık türleri yenmeli?

Kış ayının vazgeçilmez yiyeceklerinden biri kuşkusuzdur ki balık. Balık içerisinde omega 3 başta olmak üzere A, B2, B3, B12, D ve E vitaminleri ve folik asit, fosfor, kalsiyum, sodyum, selenyum bulundurur. Bu yüzden balığı sofralarımızdan eksik etmemeliyiz.

Aralık ayı boyunca tüketilmesi gerek balık türleri: Palamut, lüfer, uskumru, çipura, hamsi, sardalye, torik,tekir.