Kuru saçlar için maske tarifi saçlarınız canlılığına kavuşacak!

Saçlarınızın kuruluğundan şikayetçiyseniz evde uygulayabileceğiniz çok kolay doğal yöntemler bulunuyor. Soğuk hava, güneş ve toza maruz kalan saçlarda sık sık kuruluk problemi gözlemlenebiliyor. Kuru saçlar yıpranmış görüntüleri ile göze hitap etmezken işlem gördüğünde daha çok etkilenir. Peki kuru saçlar için hangi doğal çözümleri uygulamalı? Saçlarınızı yeniden canlandıracak maske tariflerine gelin birlikte göz atalım...

Yumurta ile saçlarınıza nemlilik kazandırın

Yumurtanın içerisinde lesitin ve protein bulunmaktadır. Bu maddeleri içerisinde bol miktarında bulunduran yumurta saçların da yumuşamasını sağlamaktadır. Eğer saçlarınız kuruysa kaybettiği nemi yumurta maskesi ile geri kazandırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, 2 yemek kaşığı ılık su ile yumurtanın akını karıştırıp saçınıza uygulamak. Sadece 15 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Haftada 1 ya da 2 kere uygularsanız istediğiniz sonuca kısa süre içerisinde ulaşabilirsiniz.

Mayonez maskesi ile parlak saçlar

Mayonez maskesi son yıllarda saç bakımlarında en çok kullanılmaya başlayan popüler hale gelen maskelerden biri olmuş durumda. Mayonezin içerisindeki protein saçı canlandırarak parlak görünmesini sağlmaktadır. Yapmanız gereken tek şey, saçların köklerinden uçlarına kadar mayonez sürmek olacaktır. Mayonez sürdüğünüz saçlarınızı streç bir filmle sarın ve 1 saat sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Bu maskeler düzenli olarak uygulandığında saçlarda gözle görülür farklar yaratmaktadır. Haftada en az 1 kere bile yaptığınız taktirde değişimi hissedeceksiniz.

Zeytinyağı ile capcanlı saçlar

Kuru saçlar için en çok uygulanan ve bilinen yöntemlerden biri de zeytinyağı uygulamasıdır. Zeytinyağı içerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde saçı nemlendirmektedir. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus bulunuyor ki o da şudur. Zeytinyağını saçınıza uygulamadan önce mutlaka bir cezvede ısıtın. Ilık halde saçlarınıza uygulayın. En az yarım saat kadar saçınızda beklettiğiniz zeytinyağını sonra yıkayabilirsiniz. Haftada bir kere bile uygularsanız saçlarınızdaki değişimi kısa süre içersinde fark edebilirsiniz.