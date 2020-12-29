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Sabah güzel saçlarla uyanmak için ne yapmalı aloe vera jeli uygulayın!

Sabah uyanınca mükemmel saçlara sahip olmayı hangi kadın istemez ki? Elmaelma.com olarak mükemmel saçlara uyanmanın sırrını açıklıyoruz!

Sabah güzel saçlarla uyanmak için ne yapmalı aloe vera jeli uygulayın!
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Yataktan yeni kalktığınızda uğraşılmamış, çabasız bir güzelliğe kavuşmayı hemen her kadın ister. Bunun en önemli yolu da bildiğiniz gibi saçlardan geçiyor. Saçlarınızla fazla uğraşmadan uyandığınızda güzel bir görünüm elde etmek için dikkat etmeniz gereken birkaç ipucu var. İşte uyandığınızda güzel saçlara uyanmanın sırrı!

Yatmadan önce bir miktar aloe vera jeli uygulayın

Biraz aloe vera jelini maden suyu ile karıştırın ve bir sprey şişesinin içerisine koyun. Yatmadan hemen önce, karışımı saçlarınıza uygulayın. Aloe vera, saç uçlarınızı nemlendirmede ve elektriklenmeyi kontrol etmede kullanabileceğiniz mükemmel bir malzemedir.

İpek yastık kılıfları

İpek ya da saten çarşaflar ve yastık kılıfları kullanmak, saç kırılmalarına ve saç dökülmelerine yol açan sürtünmeyi azaltır. İpek ve saten, kıvırcık saçlarda da mucizeler yaratır. Bu yatırımı yapın ve pişman olmadığınızı görün!

Yatmadan önce saçlarınızı örün

Kabarık saçlarla mücadele etmek için saçlarınızı örmeyi deneyin. Örgüler, saçlarınızın birbirlerine dolanmalarını da engeller. Ancak unutmayın ki saçlarınızı yalnızca kuru ya da hafifçe nemli olduklarında örmeniz gerekiyor. Saçlarınız düzse eğer, sıradan bir örgü kullanın. Saçlarınız kıvırcıksa, burgu örgü tercih edin. Ancak hangi örgü türünü seçerseniz seçin, çok sıkı olmadığından emin olun.

Bebek bakım ürünleri

Bebek bakım ürünleri doğaldır ve yetişkinler için yapılan muadillerine kıyasla çok daha hafiftir. Saçlarınızı bebek şampuanı ile yıkamayı deneyin ve yatmadan önce, özellikle de saç uçlarınıza bebe yağı uygulayın. Sabah olduğunda, yumuşacık saçlarınızın bebek gibi koktuğunu göreceksiniz.

Birkaç damla hindistancevizi yağı

Saç uçlarınıza uygulayacağınız hindistancevizi yağı, elektriklenmeyi önlemenize ve saçlarınızı parlaklaştırmanıza yardımcı olacaktır. Ancak az miktarda yağ kullanmanız ve kafa derinizden uzak durmanız gerektiğini unutmayın.

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