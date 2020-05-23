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Saç boyası nasıl akıtılır sirke ve karbonatı deneyin!

Her kadının en az bir kez başına gelen boyattığı saçı beğenmeme durumu için bazı doğal yöntemler mevcut. Bunlardan bir tanesi de karbonat ve sirke karışımı!

Saç boyası nasıl akıtılır sirke ve karbonatı deneyin!
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Büyük bir hevesle boyattığınız saç renginiz istediğiniz sonuca ulaşmadı mı? Saç rengini değiştirmek bazı kadınlar için ritüel haline gelmiştir. Ancak doğru rengi bulana kadar birçok yoldan geçen ve bazen istemeyen saç rengi karşısında çaresiz kalan kadınlar ne yapmalı? Bir an önce eski renginize geri dönmek istiyorsunuz ancak tekrar boyayıp yıpratmaktan da korkuyorsanız sizin için bitkisel bir çözümümüz var. Karbonat ve sirke ile saç boyasını akıtmayı deneyebilirsiniz. Peki karbonat ve sirke ile saç boyası nasıl akıtılır? 

Evde kendi boyadığınız ya da kuaförünüze güvenip boyatarak ancak istediğiniz sonucu alamadığımız durumlarda ne yapacağınızı bilemez bir hale gelebilirsiniz. Bu durumda bazı doğal yöntemler kullanılabilir. İşte bunlardan birisi de karbonat ve sirke ikilisi.

Kabartma Tozu Sirke ve Su

Karbonat ile saç akıtmada iki farklı seçeneğiniz var. Bunlarda ilki 2 yemek kaşığı karbonatı yarım bardak su ile karıştırarak ıslak saça uygulamak ve 10 dakika bekledikten sonra saçı su ile durulamaktır. Daha sonra sirke ve suyu isteğe bağlı olarak içine esans yağı da ekleyerek karıştırın ve durulamada kullanın. 

Kabartma Tozu ve Şampuan 

Kabartma tozu ile kepek karşıtı bir şampuanı bir kaba alıp karıştırın. Kepekli saçlar için üretilen şampuanlar yüksek ph seviyesine sahip olduğu için tercih edilmelidir. Daha sonra sıcak su ıslattığınız saçlarınıza bu karışımı uygulayın. Uygulamayı saçlarınıza masaj yaparak ve saç diplerine yedirerek yapın. Karışımı saçınızda 5-10 dakika beklettikten sonra , son olarak durulama yapın. 

Son derece kolay olan bu işlemler ile rengini beğenmediğiniz saçlarınızın boyasını akıtabilirsiniz. Kimyasal yolları denemeden önce son derece doğal olan bu akıtma işlemini denemeniz zararsız ve kolay bir kurtarma yolu olacaktır.

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