Saç dökülmesini önleyen doğal yöntemler neler doğru beslenme önemli!

Birçok etkene ve nedene bağlı olarak meydana gelebilen saç dökülmeleri can sıkıcı bir hal alabiliyor. Stres, mevsimsel değişiklikler, demir eksikliği ve hormon bozuklukları saç dökülmelerinin başlıca sebeplerinden. Saç dökülmesini hayatımızda yapacağımız ufak değişikliklerle önleyebiliriz. İşte saç dökülmelerini önleyecek bazı yöntemler!

Uygun tarak seçimi

Her zaman saçlarınıza uygun tarakları kullanmaya çalışın. Saçınızı tararken saç derinize zarar vermemesi ve saçlarınızın kolay açılmasını sağlayacak saç tarakları edinin.

Doğru beslenme

Protein, vitamin ve mineral yönünden zengin olan besinleri düzenli olarak tüketmeniz saç sağlığınız açısından oldukça önemli. Çünkü beslenme düzeniniz saç dökülme sorununuzu doğrudan etkiliyor.

Saç bakım yağları

Saçlarınıza haftalık bakımlar uygulayabilirsiniz. Saç tellerinizdeki protein oranını yükselterek, saçlarınızın kuruyup kırılmamasını sağlayacak böylece koparak dökülmelerin önüne geçeceksiniz.

Yüksek ısıdan uzak durun

Saçlarınızı kuruturken ya da şekil verirken yüksek ısı ve şekillendiricilerden uzak durmayı ya da kullanımınızı azaltmayı deneyin.

Stresten uzak durun

Stres, saç dökülmesini tetikleyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Stresten uzak durmak saç dökülmenize bir çözüm olacak.

Dökülme karşıtı saç ürünleri

Dermo kozmetik altyapılı ve saç dökülme karşıtı ürünleri kullanmak saçlarınızı besleyecek ve dökülmelerini önleyecek.

Evde uygulayabileceğiniz bir kür

Sarımsak ve soğan kürü yaparak saç diplerinize uygulayın. Bu saç diplerinizi besleyerek dökülmeleri engelleyecek.