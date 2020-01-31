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Aşk acısından kurtulmanın yolları neler sorunu kendinizde aramayın!

Ayrılık sonrası çekilen üzüntüler oldukça insani bir durum. Kendinizi yıpratmadan bu durumun üstesinden gelmenizi sağlayacak birkaç öneri içerimizde...

Aşk acısından kurtulmanın yolları neler sorunu kendinizde aramayın!
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İlişkiler her zaman masallardaki gibi mutlu sonla bitmiyor. Bazen sevgilinizi çok sevseniz dahi ayrılmak durumunda kalabiliyorsunuz. Böyle durumlarda kendinizi yıpratmadan, yas sürecinizi iyileşme süreci olarak kabul ederek atlatmaya çalışmalısınız. Aşk acısından kurtulmanızı sağlayacak önerileri sıraladık!

"Keşke"leri hayatınızdan çıkarın

Sonu nasıl biterse bitsin; yaşadığın ilişkiye saygı duyman ve onu her haliyle kabullenmen oldukça önemli. Unutma ki 'keşke'ler hiçbir şey değiştirmeyecek. Aksine; seni sadece daha fazla üzecek. Hem onu, hem kendini; hem de ilişkinizi affet ve kabullen.

Sorunu kendinizde aramayın

Sorunu kendinde aramayın. Suçluluk psikolojisiyle, sorunu kendimizde arayıp, karşı tarafı suçsuz görmek isteriz. Bu da ona geri dönüşümüzü kolaylaştırmak için kendimizi kandırmamızdan başka bir şey değildir.

Ondan önceki yaşamını hatırla

Ondan önce yaşadığın hayatı hatırla. Ondan önce de vardın ve ondan sonra da olacaksın. O da hayatının bir döneminde sana eşlik etmiş biri olarak kalacak. 

Kendini daima sev

En çok kendini sev. Ayrılmayı ya da ilişki kararını kendin için iste. İlişki kadar; ayrılık da sana bir şey katacak. Bu süreci iyi değerlendirerek kendine yeni yetenek ve hobiler kat. Kafanı meşgul tutmak sana çok iyi gelecek. 

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