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Tahin neye iyi gelir bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor!

Hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu tahinden geçiyor. İşte şifa kaynağı tahinin daha önce duymadığınız faydaları!

Tahin neye iyi gelir bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor!
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Genellikle pekmezle tüketilen tahin, içerisindeki zengin vitamin ve mineral, antioksidan sayesinde sağlığa oldukça faydalı bir besin. Faydaları saymakla bitmeyen tahin bağışıklık sistemini güçlendirmenin doğal yolunu bizlere sunuyor. Tahin bu faydasının yanında kemik erimesini önlüyor, beyin sağlığına ve kemiklere iyi geliyor. İşte şifa kaynağı tahinin bilinmeyen faydaları!

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

Tahinin dört önemli besin maddesini içeriğinde bulundurur. Bunlar demir, selenyum, çinko ve bakırdır. Bu maddeler bağışıklık sisteminin ihtiyaç duyduğu desteği sağlar.

Kemik erimesini önler

Bakır, fosfor, kalsiyum ve demir gibi çeşitli mineral profilleriyle, tahin kemik yoğunluğunu artırmaya ve osteoporozu önlemeye yardımcı olabilir.

Beyni sağlığına iyi geliyor

Tahin sağlıklı omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ile doludur. Bu yağ asitleri vücuttaki sinir dokularının gelişimini artırır ve bu da beynin sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca Alzheimer hastalığının gelişimini yavaşlatmaya yardımcı olurlar. Omega 3 tüketildiğinde düşünme ve hafıza artar. Manganez sinir ve beyin fonksiyonlarını da arttırır.

Kalp sağlığını koruyor

Araştırmalara göre, omega-3 yağ asitleri sadece vücuttaki kolesterol seviyesini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda iltihap kaynaklı kardiyovasküler hastalığın tedavisinde de yardımcı olur.

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