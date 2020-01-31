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Kıbrıs köftesi nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!

Lezzetli ve bir o kadar da pratik Kıbrıs köfte tarifi tam da farklı bir tat arayanlara göre. İşte Kıbrıs köfte için gereken malzemeler ve yapılışı!

Kıbrıs köftesi nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!
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Patates ve köftenin benzersiz uyumuyla muhteşem bir Kıbrıs köfte yapmaya ne dersiniz? Yapılışı oldukça pratik, zamanınızdan çalmayacak enfes bir tat. Üstelik farklı bir tarif arayanlar için uygun. Bu eşsiz lezzeti yemeye doyamayacaksınız. İşte Kıbrıs köfte tarifi...

Malzemeler:

1 kilogram patates(rendelenmiş)
250 gram kıyma
1 adet yumurta
2 dilim bayat ekmek kırıntısı
1/2 demet maydanoz(kıyılmış)
1 adet soğan(rendelenmiş)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı nane

Hazırlanışı:

Derin bir kaseye aktardığınız rendelenmiş ve suyu iyice sıkılmış patateslerin üzerine kıyma, bayat ekmek kırıntısı, doğranmış maydanoz, rendelenmiş soğan, tuz, kimyon ve naneyi ekleyin ve tüm malzemeler birbirine karışana dek yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, elinizde şekil verin. Tavada kızdırdığınız derin yağda köfteleri altın sarısı rengini alana kadar kızartın ve sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!

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