search menu
search
close

Melisa Şenolsun kimdir sokak tarzı görenleri şaşırttı!

Atiye'de Metin Akdülger ile sevişme sahnesi çok konuşulan güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un sokak tarzını görenler şaştı kaldı.

Melisa Şenolsun kimdir sokak tarzı görenleri şaşırttı!
-A A+

Atiye dizisinde Beren Saat'in kardeşi Cansu karakterine hayat veren Melisa Şenolsun, önceki akşam arkadaşı Onur Gökhan Gökçek ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü oyuncunun sokak tarzını görenler şaştı kaldı. 

Sokak tarzını görenler şaştı kaldı 

Oyuncu bol pantolonu, üzerinden dökülen kabanı ve turuncu örme atkısıyla her zamankinden çok farklıydı. Melisa Şenolsun'un bu tarzı görenleri şaşırttı. Atiye için müjdeli haberi veren ünlü oyuncu "Yeni sezonun çekimlerine mart ayı gibi başlayacağız'' dedi. 

Melisa Şenolsun kimdir sokak tarzı görenleri şaşırttı!

Melisa Şenolsun kimdir? 

İzmir'de dünyaya gelen Melisa Şenolsun henüz 23 yaşında. Güzel oyuncu İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu. Abisi Efecan Şenolsun da Türkiye'nin aşina olduğu bir isim. Efecan da kardeşi gibi oyunculuk yapmakta. Çeşitli projeler, reklam filmlerinde boy gösteren Melisa Şenolsun'un, yıldızının daha çok parlayacağı ve başarılı olacağı aşikâr. Bir ablası ve bir de abisi vardır. Lise yıllarındayken tiyatroya gönül veren Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yapmaya başladı. Şu anda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro öğrencisi.


 
 
 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sigarayı bıraktıktan sonra bakın vücudunuzda neler oluyor! Sigarayı bıraktıktan sonra bakın vücudunuzda neler oluyor!
Sağlık
Muhteşem tat: Alinazik kebabı tarifi Muhteşem tat: Alinazik kebabı tarifi
Yemek
En Güncel Galeriler
En güzel yüzlü 50 kadın listesinin zirvesindeki Türk bakın kim!
En güzel yüzlü 50 kadın listesinin zirvesindeki Türk bakın kim!
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören...
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Estetikten tanınmaz halde! Bahar'ın yeni halini görenler şaşıp kalıyor
Estetikten tanınmaz halde! Bahar'ın yeni halini görenler şaşıp kalıyor
Instagram'ın fenomen doktorunun esktetiksiz haliyle şoke etti!
Instagram'ın fenomen doktorunun esktetiksiz haliyle şoke etti!
Önceki Haberler
Pürüzsüz cildin sırrı keten tohumunda!
Pürüzsüz cildin sırrı keten tohumunda!
Adanalı dizisinin Pınar'ı estetikle bambaşka biri oldu!
Adanalı dizisinin Pınar'ı estetikle bambaşka biri oldu!
Survivor 2020'ye bomba isim! Kimse beklemiyordu!
Survivor 2020'ye bomba isim! Kimse beklemiyordu!
Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz: Baharatlı peynir topları
Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz: Baharatlı peynir topları
Hadise'nin yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü!
Hadise'nin yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü!
Haftada iki kez görüşmek ilişkileri güçlü kılıyor!
Haftada iki kez görüşmek ilişkileri güçlü kılıyor!
Sekste partneri uyarmanın yolu kokudan geçiyor!
Sekste partneri uyarmanın yolu kokudan geçiyor!
Yapımı çok basit: Damla çikolatalı kek tarifi
Yapımı çok basit: Damla çikolatalı kek tarifi
Yorumlar