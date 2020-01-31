Melisa Şenolsun kimdir sokak tarzı görenleri şaşırttı!

Atiye dizisinde Beren Saat'in kardeşi Cansu karakterine hayat veren Melisa Şenolsun, önceki akşam arkadaşı Onur Gökhan Gökçek ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü oyuncunun sokak tarzını görenler şaştı kaldı.

Sokak tarzını görenler şaştı kaldı

Oyuncu bol pantolonu, üzerinden dökülen kabanı ve turuncu örme atkısıyla her zamankinden çok farklıydı. Melisa Şenolsun'un bu tarzı görenleri şaşırttı. Atiye için müjdeli haberi veren ünlü oyuncu "Yeni sezonun çekimlerine mart ayı gibi başlayacağız'' dedi.

Melisa Şenolsun kimdir?

İzmir'de dünyaya gelen Melisa Şenolsun henüz 23 yaşında. Güzel oyuncu İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu. Abisi Efecan Şenolsun da Türkiye'nin aşina olduğu bir isim. Efecan da kardeşi gibi oyunculuk yapmakta. Çeşitli projeler, reklam filmlerinde boy gösteren Melisa Şenolsun'un, yıldızının daha çok parlayacağı ve başarılı olacağı aşikâr. Bir ablası ve bir de abisi vardır. Lise yıllarındayken tiyatroya gönül veren Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yapmaya başladı. Şu anda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro öğrencisi.







