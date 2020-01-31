Minimalist tarz nedir blazer ceketlerden faydalanın!

Şık bir görünüme sahip olup bunu cool bir şekilde yapmanın yolu minimalist tarzdan geçiyor. Son günlerde popülerliği iyice artan minimalizm, sade ve karmaşık olmayan bir stil anlayışını bizlere sunuyor. Bunun için işinize yarayacak yolları haberimizde sıraladık. İşte minimalist tarza sahip olmanın ipuçları!

Kabanlar

Bir parkadan daha az hantal ve bir puffer'dan daha fazla ilgi çekici olan yün kabanlar, altındaki şık kıyafetin dışa doğru bir yansıtmasıdır. Fildişi, bej, gri veya siyah renkler dış giyiminizin mümkün olduğunca çok yönlü olmasını sağlayarak görünümünüze şıklık katacak.

Koyu renk jean kombinleri

Koyu renk jeanler kullanımı oldukça pratik parçalardır. Koyu renkteki kotlar ile kombin seçenekleri neredeyse sonsuz! Birçok ofis kombininiz için kurtarıcı parça olurken, onu her tür ayakkabıyla şekillendirilebileceğinizi anlayacaksınz. Örneğin onları diz boyu botlara ile deneyin ya da şık stilettolarınızla kullanın; her zaman tarz bir görünüm sağlayacaktır.

Blazer ceket

Kotlara ve tişörtlere sofistike bir hava getirmek için biraz büyük, daha rahat bir siluet arayın. Bunun için de blazer ceketlerden yararlanabilirsiniz!

Büyük beden sweatshirtler

Zihniniz “uyku” derken, programınız “koşuşturma” diyorsa oversize sweatshirtlerinizi; kış sezonunda kot pantolon, suni deri botlar ve hatta blazer ceketleriniz ile kombinleyebilirsiniz. Geçiş sezonlarında ise bu çok daha kolay! Oversize sweatshirtlerinizi bir elbise olarak kullanıp, uygun bir sneaker ile 'basic' şıklığı yakalayabilirsiniz.

Desensiz kazaklar

Tek renkten oluşan, desensiz kazaklar; gardırobunuzun kahramanı olmalı. Büyük bir blazer ceketin altında, ya da deri bir pantolonla, istediğiniz şekilde kombinlemeniz mümkün.

Midi boy elbiseler

Midi elbiseler, giy-çık parçalar içinde belki de en çok işimize yarayanı olacak. Kabanlarınızla, bot ya da şık bir topuklu ayakkabı ile her davete uyum sağlayacaksınız.