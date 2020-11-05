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Başkanlık için yarışan Kanye West oy oranıyla sosyal medyanın diline düştü!

Başkanlık adayı olan ünlü rapçi Kanye West, seçimi kaybettiğini kabul etti. Toplamda 57 bin oy alan West, gözünü 2024 seçimine dikti.

Başkanlık için yarışan Kanye West oy oranıyla sosyal medyanın diline düştü!
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3 Kasım'da gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinde aday olan 43 yaşındaki ABD'li rapçi Kanye West şimdiye kadar yaklaşık 57 bin oy aldı. Kanye West'in en yüksek oy aldığı eyalet ise Tennessee oldu. Kanye West, söz konusu eyalette 10 binin üzerinde oy aldı. Ünlü rapçinin oy oranı sosyal medya kullanıcılarından da yoğun ilgi gördü. West'i ti'ye alan paylaşımlar yapıldı.

Birçok partiyi geçti

Ünlü şarkıcı, eyalette Anayasa Partisi, Yeşil Parti, Sosyalizm ve Özgürlük Partisi'ni geçti. Ancak Özgürlük Partisi'nden Jo Jorgensen 19 bin oyla West'in oy oranını geçti. Metro'nun haberine göre; Kanye West gözünü şimdiden 2024 seçimlerine dikti.

"Büyük Amerika vaadini gerçekleştirmeliyiz"

Daha önce Beyaz Saray koltuğunda oturmak istediğini açıklayan West, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tanrı'ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek büyük Amerika vaadini gerçekleştirmeliyiz" demişti.

İlk destekçisi Elon Musk'tı

Kanye West'in ilk destekçisi ise Tesla CEO'su Elon Musk olmuştu. Musk yaptığı açıklamada, başkan adayı olan West'i desteklediğini söylemişti.

 

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