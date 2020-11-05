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Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görügüzel Alkan kimdir koronavirüse yakalandı!

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, koronavirüse yakalandı. Görgüzel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görügüzel Alkan kimdir koronavirüse yakalandı!
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Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla sıkça adından söz ettiren Selen Görgüzel, koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz gün testinin pozitif çıktığını öğrenen Selen Görgüzel'in, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi. 41 yaşındaki oyuncunun eşi Hamdi Alkan'ın ise testinin negatif çıktığı ve evde karantinada olduğu öğrenildi.

''Şüküre vurdum kendimi iyiki varsınız diye''

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Selen Görgüzel Alkan, "Tedirginlik, ateş, öksürük, halsizlik ve baş ağrısı... Anlamakta zorlandığımız bu virüs beni de buldu sonunda... Ama şimdilik iyiyim ben merak etmeyin hele ki nasılsın diye soruyorsunuz ya kötülesem de iyi oluyorum hemen... Ne güzel sevilmek... S¸üküre vurdum kendimi iyi ki varsınız diye... Arayan soran mesaj atan dostlar sağ olun var olun" ifadelerini kullandı.

Selen Görgüzel kimdir? 

9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul 50. Yıl Tahran Lisesinde tamamladı. Daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu Programında kamera arkasında çalışmaya başladı.1996 yılında"Zirvedeki Sesler" adlı İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan programı sunarak ekran hayatına başladı. Daha sona çeşitli kanallarda görev aldı. Bunlardan "Ev Hali" isimli programındaki Kandemir Konduk tarafından fark edilmesiyle tiyatroya transfer oldu.Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Duran, Oğlum İçin, Tılsım Adası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde rol aldı. Selen Görgüzel, "Renklerde Kaybolan Hayat" adlı filmde oynadı. "Mıhlıçay Aşıkları" filminde yer aldı. "Karmakarışık" adlı tiyatro oyununda Susan Phılıpes rolüne can verdi. 2012 yılında "Çocuk Kadınım" adlı maksi single'ıyla müziğe adım attı.

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