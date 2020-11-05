Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler!

Ciciş kardeşler olarak tanınan Ceyda ve Esra Ersoy'a sevgililerinden gelen hediyeler dudak uçuklattı. 120 bin dolarlık hediye gelen kardeşler, şimdilerde pırlantalarıyla ev almayı düşünüyor.

HEDİYELERİN FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

Ciciş Ceyda'ya bir süredir birlikte olduğu Adanalı sevgilisi pırlanta bileklik ve pırlanta baget yüzük aldık. Ceyda'ya gelen hediyelerin değeri ise tam 70 bin dolar. Ciciş Esra'ya ise kardeşinin sevgilisiyle yakın arkadaş olarak Adanalı aşkı 120 bin dolar değerindeki 7 buçuk karatlık bir tektaş pırlanta yüzük aldı.

EV ALMAYI PLANLIYORLAR

Yeni takılarını Instagram hesaplarından gösteren kardeşler, 190 bin dolarlık yani 1 milyon 608 bin TL'lik lüks hediyeleriyle ev almayı planlıyor. Kardeşler, birlikte oldukları sevgililerini de şimdilik herkesten gizliyor.