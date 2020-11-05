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Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu

Sadakatsiz dizisinin dün akşam ekrana gelen bölümünde Asya, kendisini aldatan kocasından intikam almak için yakın arkadaşları Mert ile birlikte oldu.

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu
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BBC Studios yapımı olan Doctor Foster isimli diziden uyarlanan ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekrana kilitledi. Sadakatsiz son bölümde Volkan'ın en yakın arkadaşı Mert, Asya'yla buluştu ve kendisinden hoşlandığını açıkladı. Mert, "Volkan'dan intikam almana yardımcı olabilirim" diyerek otel odasının kartını Asya'ya verdi.

Mert'in intikam teklifini kabul etti

Nil ile konuşan Derin'in "Volkan'ın eşiyle yıllardır ilişkisi yok. Ona acıdığı için çok nadir birlikte oluyorlarmış" sözlerini duyan Asya yıkıldı. Asya, Mert'in intikam teklifini kabul etti ve otele gitti. Mert ve Asya birlikte olduktan sonra ise, Asya eşiyle ilgili şirket bilgilerini isteyerek Mert'i tehdit etti.

Twitter'da trend oldu

Kendisini aldatan eşinden intikam almak için Mert ile birlikte olan Asya, Twitter'ın gündemine oturdu. Kısa sürede çok konuşulanlar listesine giren dizi için yapılan yorumlar şöyle:

 

 

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