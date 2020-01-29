Yıpranmış saçlar için maske tarifleri neler hem pratik hem ekonomik!

İşlem görmekten yıpranan saçlarınız için çözüm önerilerimi arıyorsunuz? Evde uygulayacağınız bu iki maske ile saçlarınızı eski canlılığına döndürebileceksiniz. Üstelik hem pratik hem de oldukça ekonomik. Peki yıpranmış saçlar için maske nasıl yapılır? İşte yapmanız gerekenler elmaelma.com'da.

Mayonez maskesi:

Malzemeler;

1 çay bardağı mayonez

1 yumurta

1 çay kaşığı hint yağı

Yapılışı;

Mayonez, yumurta ve hint yağını saçınıza sürün ve bir bone yardımı ile saçlarınızı sarın. 20 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayın. Yumurta kokusunu önlemek için mutlaka saçlarınızı şampuanlayın.

Zeytinyağı ve yumurta maskesi:

Malzemeler;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta

Yapılışı;

Bir kaba yumurtayı kırın içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve iyice çırpın. Hazırlamış olduğunuz karışımı tüm saçınıza sürün. 1 saat sonra bol su ile saçlarınızı durulayabilirsiniz.