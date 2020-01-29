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Teoman tükenmişlik sendromuna yakalandı artık albüm yapmayacağım!

Şarkıcı Teoman, tükenmişlik sendromuna yakalandığını belirterek, artık albüm yapmayacağını söyledi.

Teoman tükenmişlik sendromuna yakalandı artık albüm yapmayacağım!
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Rock sanatçısı Teoman'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Cihangir'de görüntülenen usta şarkıcı tükenmişlik sendromu yaşadığını belirterek, artık albüm yapmayacağını dile getirdi. Ünlü şarkıcı  2 ay konser verdikten sonra yılın geri kalanını dinlenerek geçireceğini de açıkladı.

''Çok yoruldum, tükenmişlik yaşıyorum''

1986'da ilk grubunu kuran, 34 yıldır da sahneye çıkan 52 yaşındaki Teoman önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Burada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Teoman, "Bundan böyle 2 ay konser verip yılın gerisini dinlenerek geçireceğim. Artık yoğun çalışmak istemiyorum. Çünkü çok yoruldum. Tükenmişlik yaşıyorum. Yarı emekliyim. Albüm yapmayacağım. Düet de istemiyorum" dedi.

2012'de sektöre geri dönmüştü 

2011 yılında müziği bıraktığını açıklayan Teoman, 2012'de sektöre geri dönmüştü. Teoman, 2017 yılında da oyunculuğu bırakmıştı.

 

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