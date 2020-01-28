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Aç karnına su içmek faydalı mı toksinlerden arındırıyor!

Sabah aç karna bir bardak su içmek vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlıyor. İşte aç karna su içmenin hiç bilmediğiniz faydaları!

Aç karnına su içmek faydalı mı toksinlerden arındırıyor!
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Bol su içmenin vücut için faydaları hepimizin malumu. Yeteri miktarda su içilmesi sağlığımız için oldukça önemli. Aç karna bir bardak su içtiğinizde ise vücudunuzda biriken toksinlerden kurtulabilirsiniz. Sabah uyanır uyanmaz su içmenin faydalarını sizler için sıraladık. İşte aç karna su içmenin yararları!

Metabolizmayı çalıştırır

Uyandıktan sonra bir bardak su içmek kilo vermenin en iyi yollarından biri. Su içerek metabolizma hızınızı % 24 artırabilirsiniz. Bu durum aynı zamanda vücudun besinlerin emilimini kolaylaştırır. Sabahları su içmek size doğal bir enerji sağlar.

Kilo vermeye yardımcı olur 

Sabahları su içtiğinizde, tüm toksinler serbest kalır ve sindirim sisteminiz gelişir. Bu sayede daha az aç hissedersiniz. Aşırı yeme isteğiniz azalır ve kilo verme süreciniz kolaylaşır.

Toksinlerden kurtulmanızı sağlar

Siz uyurken vücudunuz kendini onarır, enerji takviyesi yapar ve hormonları dengeler. Uyandıktan sonra sıvı almanız vücudunuzda dışarı atılmayı bekleyen toksinlerin atılmasına yarar. 

Böbrek taşlarını ve mesane enfeksiyonlarını önler 

Aç karnına su içmek böbrekte taşlara yol açan asitleri yok eder. Ayrıca toksinlerin neden olduğu çeşitli mesane enfeksiyonlarından da korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir 

Güçlü bir bağışıklık sistemi demek hastalıklardan korunmak demek. Bu nedenle aç karna su için ve gün içerisinde de su içmeyi ihmal etmeyin.

Mide sorunlarına iyi gelir 

Hazımsızlığa, midede artan asitler neden olur. Aç karnına içtiğiniz su asiti aşağı doğru iterek midenizde oluşabilecek problemin önüne geçer.

Saçları güzelleştirir 

Su, saç teli ağırlığının neredeyse dörtte birini oluşturur. Bol miktarda içilen su, saçı içten besler. Yetersiz su alımıysa kırılgan ve ince saç tellerine neden olabilir. Parlak ve sağlıklı saçlar için her gün su içmelisiniz.

Cilde parlaklık verir

Araştırmalar, aç karna su içmenin kan akışını artırdığı ve cildi daha parıltılı hale getirdiği ortaya koymuştur. Gün boyunca su içmek vücudunuzun toksin bırakması anlamına gelir, bu da cildinizin parlak gözükmesine katkı sağlar. Aynı zamanda cildin esnekliğini de artırarak kırışıklıkları önler.

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