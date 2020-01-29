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Tuğba Ekinci Demet Akalın'a ateş püskürdü ilk ve son uyarım!

Tuğba Ekinci, Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderen Demet Akalın'ın yardım çuvalını sosyal medyadan paylaşmasına ateş püskürdü.

Tuğba Ekinci Demet Akalın'a ateş püskürdü ilk ve son uyarım!
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Tuğba Ekinci, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedelere yaptığı bot ve kıyafet yardımını sosyal medya hesabından "Ben kamyonetimi tuttum. Uyuyan dostların canı sağ olsun" notuyla duyurmuştu. Bu olayın akabinde Tuğba Ekinci Akalın'ın yardım cuvalını sosyal medya hesabından paylaşmasına adeta ateş püskürdü. Ekinci, "Doğru konuşmanı , paranla iyilik yapıyorsan, cümlelerini seçmeni temenni ediyorum'' dedi. 

''İlk ve son uyarım''

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası depremzedeler için hazırlayıp paylaştığı yardım çuvalı tartışma çıkardı.

Tuğba Ekinci Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru konuşmanı , paranla iyilik yapıyorsan, cümlelerini seçmeni temenni ediyorum . Bana iyilik yapmıyorsun kendine yapıyorsun açıklama yaparken saldırma kardeşim ne halt yiyeceksen ye saldırma ilk ve son uyarım. Kendini ne sanıyorsan zevk sahibi insanlarda bir yerin Yok arabesk geldin arabesk gidiyorsun. Bir Gülşen bir Hande Yener değilsin cool İnsan hiç olamadın o başarılarına yazık . Kusura bakma demet bu sensin . Kimse seni sevmiyor şöhretin bittiğinde de yalnız kalırsın böyle devam edersen . Zaten yalnızsın da huyun yüzünden sıkıntı büyük sende kızım" ifadelerini kullandı.

Tuğba Ekinci Demet Akalın'a ateş püskürdü ilk ve son uyarım!

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