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Fırında tavuk şiş nasıl yapılır bu lezzete karşı koyamayacaksınız!

Tavuk şiş yemek için restorana gitmenize gerek yok. Evde kendiniz fırınınızda enfes tavuk şiş yapabilirsiniz. İşte nefis tadıyla fırında tavuk şiş tarifi!

Fırında tavuk şiş nasıl yapılır bu lezzete karşı koyamayacaksınız!
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Evinizde lezzetine doyum olmayan bir tavuk şiş yapmanız mümkün. Çok fazla zamanınızı almayacak, sevdiklerinizle keyfini çıkaracağınız farklı bir tarif için ideal! Peki fırında tavuk şiş nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tadına doyum olmayan fırında tavuk şiş tarifi...

Malzeme listesi:

500 gram kemiksiz kuşbaşı tavuk göğsü
1 adet büyük boy soğanın suyu
2 yemek kaşığı yoğurt
3 diş sarımsak
1,5 kahve fincanı zeytin yağı
1 tatlı kaşığı tuz
2 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı kuru kekik
1 dal biberiye (isteğe bağlı)

Araları için:

1 adet kapya biber
1 adet kabak
1 adet soğan
100 gram mantar
1 çay kaşığıtuz
1 çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Derin bir kabın içerisine kuşbaşı şekilde doğranmış tavuk göğüslerini aktarın. Üzerine zeytinyağı, yoğurt, soğan suyu, rendelenmiş sarımsakları, tuz ve baharatları atarak güzelce harmanlayın. Bu tavukların üzerini streç filmle kapatın ve buzdolabında en az 1 saat vaktiniz varsa 1 gece kadar dinlendirin. Mantar hariç (mantarları minik kültür mantarlarından seçin) diğer tüm sebzeleri orta kalınlıkta ve boyutlarda doğrayın. Tuz, karabiber ve zeytinyağıyla harmanlayın. Çöp şişlere sebzeleri ve tavukları bir bir geçirin. Tüm malzemeler bitene kadar işleme devam edin. Bir fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırının orta kısmına bu tepsiyi yerleştirin. Üzerine fırın telini yerleştirin. Fırını 180 derecede 5 dakika kadar ısıtın. Ardından telin üzerine çöp şişleri dizerek pişmeye bırakın. Belli aralıklarla yönlerini değiştirmeyi ihmal etmeyin. 20-25 dakika kadar bu şekilde pişirdikten sonra çıkarıp servis edin.

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