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Yüz tipine göre saç kesimi nasıl olmalı oval yüzler dalgalı modeller tercih etmeli!

Saç kesiminin yüz şekline uygun olması güzel görünmenin anahtarlarından biri. İşte işinizi kolaylaştıracak, yüz şekline göre saç kesim önerileri!

Yüz tipine göre saç kesimi nasıl olmalı oval yüzler dalgalı modeller tercih etmeli!
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Kadınlar için saç kestirmek bazen değişiklik olsun diye bazen de depresyondan çıkmak için yapılan bir aktivite olabiliyor. Ne için saçlarımızda değişiklik yapmak istersek isteyelim saç kesiminin yüzümüze uygun olması güzel bir görünüm için çok önemli. Yüz tipinize uygun saç kesimini bulmanızı sağlayacak ipuçlarını sıraladık. İşte yüz şekline göre saç kesim önerileri!

Yuvarlak yüz şekli

Yuvarlak yüz şeklinde dolgun yanaklar ve yuvarlak çene yapısı mevcuttur. Yüzün genişliği ve uzunluğu hemen hemen eşittir. Bu yüz hattına sahip kişilerin, yüzü daha uzun gösterecek modeller tercih etmesi gerekiyor. Orta uzunlukta saç modelleri güzel bir tercih olabilir. Uzun model tercih edecekseniz çene hizasında başlayan katlı kesimler, çapraz kâküller iyi duracaktır. 

Uzun yüz

Uzun yüz şekline sahip olan çoğu kişi geniş bir alına da sahip oluyor. Saçlarınızı kâkül şeklinde kestirerek yüzünüzü daha normal boyutlarda gösterebilirsiniz. Eğer kâkül kestirmek istemiyorsanız saçlarınızı ortadan ikiye ayırarak sanki yuvarlak yüz hatlarına sahipmişsiniz gibi bir görüntü oluşturmanız mümkün.

Oval yüzler

Tüm saç stillerine uyum sağlayan bir yüz tipine sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Eğer bu yüz şekline sahipseniz ve elmacık kemiklerinizin ön plana çıkmasını istiyorsanız saçlarınızı kâkül kestirerek güzel bir görüntü yakalayabilirsiniz.

Bu yüz şekline sahip kişilerde geniş alın, geniş elmacık kemikleri ve ön plana çıkan bir çene yapısı vardır. Yüzdeki belirgin köşeleri örtmek için farklı modeller denenebilir. Uzun katlı kesimler, dalgalı modeller yüz hatlarını yumuşatacaktır.

Kalp şeklinde yüz

Kalp şeklindeki yüz şekline sahipseniz çene ve çene altı hizasında saç uzunluklarını tercih etmelisiniz. Düz kesimlerden uzak durmanızı tavsiye ederiz. Lob saç modeli size çok yakışacaktır. 

 

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