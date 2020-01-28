Kuru üzümün faydaları neler vücudu hastalıklardan koruyor!

Kuru üzüm zengin vitamin ve mineral yapısı, antioksidan kaynağı olması sayesinde her derde deva bir besin. Faydaları saymakla bitmeyen kuru üzüm hastalıklara karşı vücudu koruyor, kanseri önlüyor, hipertansiyon gibi sorunların çözülmesine yardımcı oluyor. Kuru üzümün daha önce hiç duymadığınız yararları içeriğimizde!

Hastalıklara yakalanmayı önlüyor

Kuru üzüm zengin antioksidan kaynağı olması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı vücut direncini arttırarak corona virüsü gibi virüslerin neden olduğu solunum yolları hastalıklarından vücudu korur.

Kanseri önler

Kuru üzümler içerisinde Kateşinler olarak bilinen yüksek seviyelerde polifenolik antioksidanlar, tümörlerin, özellikle de kolon kanserinin ortaya çıkmasına neden olan serbest radikalleri avlarlar . Diyetinizdeki kuru üzümleri dahil etmek, birçok kanser türünü önlemenin harika bir yoludur.

Sindirimi düzenler

Üzümler özellikle zengin bir lif içeriği içerdiği bilinmektedir. Bu nedenle, kronik kabızlığı tedavi etmek için büyük bir çare olarak kullanılırlar. Bağırsak hareketlerinizi düzenli hale getirmek istiyorsanız, gastrointestinal sisteminizi sağlıklı tutmak için düzenli olarak kuru üzüm tüketebilirsiniz.

Zengin mineral kaynağı

Üzümlerde bulunan magnezyum ve potasyum gibi birçok önemli mineral vardır. Bunlar vücuttaki asidi azaltmada özellikle yararlıdır. Ayrıca, kan zehirlenmesine yol açan birçok metabolik durumu rahatlatırlar. Bu nedenle, birçok sağlık durumuna karşı etkili bir tedavidir.

Kuru üzümün düzenli tüketimi, saç dökülmesi, cilt hastalıkları ve eklem ağrısı ile mücadele etmek için harika bir yoldur. Kuru üzüm, asitliği ve yan etkilerini önlemek için vücudun pH seviyesini düzenlemeye yardımcı olur.

Ateşi azaltır

Kuru üzümler fenolik fitokimyasallar açısından zengin olduklarından, büyük antibakteriyel ve antioksidan maddeleridir. Kuru üzümler, virüslerin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonları veya ateşi azaltmaya yardımcı olurlar.

Hipertansiyon

Kuru üzümün en önemli faydalarından birisi de tansiyonu düzenlemesidir. Sıklıkla yüksek tansiyonunuz varsa, kan akışınızı düzenlemek için bir avuç kuru üzüm yiyin. Demir, potasyum ve B kompleksi vitaminleri ile birlikte birçok antioksidan içerdikleri için; Kan damarlarının sertliğini azaltmaya yardımcı olur. Bu, hipertansiyonun hafifletilmesi ve azaltılmasına büyük ölçüde yardımcı olur.

Uykusuzluk tedavisi

Ayrıca uyku bozukluklarına yardımcı olmak için yararlı bir tedavi olarak önerilmektedir. Bozuk bir uyku düzenini ayarlayabilmek için kuru üzüm garantili bir yöntemdir.

Göz sağlığını korur

Gözlerimizi serbest radikallerin neden olduğu birçok zarardan korudukları için, düzenli olarak kuru üzüm tüketerek maküler dejenerasyon ve katarakt gibi çeşitli göz hastalıklarını önleyebiliriz.

Kemik sağlığı

Kuru üzüm iyi miktarda kalsiyum içermektedir. Kalsiyum kemikleri güçlendirmek ve eklem ağrılarını azaltmak için önemlidir. Kuru üzüm bor yüklü besin kaynaklarıdır. Vücudumuzun verimli kalsiyum emilimi ve kemik oluşumu için küçük miktarlarda kuru üzüme ihtiyacı vardır.