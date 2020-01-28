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Huzursuz bacak sendromu nedir geceleri artan ağrılara sebep oluyor!

Huzursuz bacak sendromu bacaklarda hareket ettirme isteği ve ağrı olarak belirtilerini gösteriyor. Huzursuz bacak sendromu hakkında bilinmeyenler haberimizde...

Huzursuz bacak sendromu nedir geceleri artan ağrılara sebep oluyor!
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Huzursuz bacak sendromu bacaklarda istemsiz bir şekilde hareket ettirme hissi oluşturmasıyla oldukça rahatsız edici ve yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor. Geceleri artan bacak ağrıları ve huzursuzluk hissi bu rahatsızlığın belirtilerinden bazıları. İşte huzursuz bacak sendromu hakkında tüm merak edilenler!

Huzursuz bacak sendromu nedir?

Huzursuz bacak sendromu (RLS), genellikle rahatsız edici bir his nedeniyle bacaklarınızı hareket ettirmek için kontrol edilemeyen bir dürtünün oluşmasına sebep olan rahatsızlıktır. Genellikle otururken veya uzanırken akşam veya gece saatlerinde yaşanır. RLS bir uyku bozukluğu olarak sınıflandırılır, çünkü semptomlar dinlenerek ve uyumaya çalışıldığında tetiklenir.

Çoğu zaman nedeni bilinmiyor

Genellikle hareket etmek rahatsız edici bu hissi geçici olarak hafifletir. Çoğu durumda, RLS’nin nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte, RLS genetik bir bileşene sahiptir ve semptomların başlangıcının 40 yaşından önce olduğu bilinmektedir. Bazı durumlarda ise hastalığın ortaya çıkışında bireyde bulunan başkaca etkenler rol oynar.

Huzursuz bacak sendromuna neden olan durumlar:

Genetik yatkınlıklar
Dopamin dengesinde bozukluk
Gebelik 
Demir eksikliği veya başka nedenlerden kaynaklı anemiler
Nöropati
Aşırı alkol kullanımı
Omurilikte spinal kord veya spinal blok oluşumu
Serotonin miktarını yükselten antidepresan ve antipsikotik ilaçların kullanımı

Huzursuz bacak sendromu belirtileri 

Bacaklarda ve ayaklarda huzursuzluk hissi
Huzursuzluk hissiyatından kaynaklı sürekli olarak hareket etme ihtiyacı
Gece saatlerinde artış gösteren ağrı ve rahatsızlık hissi
Hissedilen ağrı ve huzursuzluğun hastalıktan etkilenen bölgenin hareket ettirilmesi ile kısa süreliğine azalması hissi
Bacaklarda istemsiz seğirmeler

Huzursuz bacak sendromu tedavisi

Huzursuz bacak sendromunda semptomları hafifletmeye yönelik tedaviler kullanılır. Etkilenen uzuvları hareket ettirmek geçici bir rahatlama sağlar. Bazen RLS semptomları periferik nöropati, diyabet veya demir eksikliği anemisi gibi ilişkili bir tıbbi durumun bulunması ve tedavi edilmesiyle kontrol altına alınabilir.

Tedavide farklı ilaçların denenmesi gerekebiliyor

Demir takviyesi veya ilaçlar genellikle yararlıdır, ancak tek bir ilaç tüm bireylerde RLS’yi etkili bir şekilde tedavi edemez. Farklı ilaçların denenmesi gerekebilir. Buna ek olarak, düzenli olarak alınan ilaçlar zamanla etkilerini kaybedebilir veya hatta durumu daha da kötüleştirerek ilaçların değiştirilmesini gerekli kılabilir.

Masaj ve egzersizden yararlanılabilir

Bunun haricindeki durumlarda masaj, sıcak ve soğuk kompres uygulamaları, egzersiz ve ilaç tedavilerinden yararlanılabilir. Beslenmenin de büyük önem taşıdığı bu hastalıkta kafein gibi hastalığı tetikleyen maddelerin diyetle alımının kontrol altında tutulmasında fayda var. Bunun dışında huzursuz bacak sendromu hastaları stres, sigara kullanımı, uzun süre hareketsiz kalma gibi durumlardan uzak durmalı.

 

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