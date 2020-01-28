Hafızayı güçlendiren besinler neler yumurta bilişsel fonksiyonları güçlendiriyor!

Hayat şartları, iş hayatı, stres gibi nedenlerle unutkanlık, odaklanamama gibi sorunlar birçoğumuzu etkiliyor. Bunların önüne geçmek için yediğimiz besinlerden faydalanabiliriz. Beyin hücrelerini yenileyerek hafızayı güçlendiren gıdaları sizin için derledik. İşte hafızayı güçlendiren yiyecekler...

Yer fıstığı



Yer fıstığı sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskini düşürüyor. Ancak yer fıstığının alerjik özelliğini ve yüksek kalorili oluşunu da unutmamak gerekiyor. Günde 15/20 adet tüketmeniz yeterli olacaktır.

Ceviz

Ceviz içeriğindeki omega 3 ve 6 yağ asitleri, fosfor, kalsiyum, potasyum ve demir açısından fazlasıyla zengindir. Bilimsel çalışmalar cevizin hafızayı, algı ve öğrenme yetilerini iyileştirdiğini göstermiştir. Çocuklar da beyin gelişimi için günde en az 2 tam ceviz ya da yine omega 3 içeriği zengin fındık -bademden günde 10/15 adet tüketmeliler.

Yumurta

Yumurta vücudumuz için gerekli en kaliteli hayvansal protein kaynakları arasında yer alıyor. Özellikle beyin hücrelerinin gelişiminde önemli bir işlevi vardır. Öğrenme ve hafıza gibi bilişsel fonksiyonları güçlendirir. Yumurtada bir çeşit B vitamini olan kolin bulunur. Kolin, yeni beyin hücresi üretiminde etkilidir. Yumurta içinde bulunan amino asitler, hücre fonksiyonu ile etkileşime geçerek, zihinsel ve nörolojik bozuklukları önlemek amacıyla nörotransmitter dengesini korumaya yardımcı oluyor. Zihin gücünüzü artırmak için her sabah mutlaka bir adet yumurta tüketmelisiniz.

Balık

Omega 3 zengini olan balık beyin sağlığını koruyan en önemli besinlerden biri. Balık yağı, beyni hafıza ve bilişsel yeteneklerinin kaybolmasından, bunamadan korur. Beyin sağlığı için haftada en az 2 kez, civa miktarı düşük olan ve yüksek miktarda Omega 3 içeren sardalya, hamsi, istavrit ve lüfer gibi yağlı balık tüketmeye özen gösterin.

Tam tahıllı gıdalar

B grubu vitamin kaynağı tahıllar beyin sağlığının korunması ve güçlü bir hafıza için gerekli. B grubu vitaminler sinir hücrelerinin görevlerini sağlıklı yapmalarını sağlıyor ve sinir iletilerinin düzgün çalışmasında görev alıyorlar. Özellikle B grubu vitaminlerinden B6, B12 ve folik asit, kanda homosistein adlı maddenin yükselmesini baskılayarak Alzheimer hastalığı riskini azaltabiliyor.

Yoğurt

Zengin bir kalsiyum deposu olan yoğurt içeriğindeki tirozin ile hafızayı güçlendirmeye yardımcı oluyor. Yoğurt ya da diğer süt ürünlerinden günde en az 2 porsiyon tüketebilirsiniz.