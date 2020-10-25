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Meme kanserinden korunma yolları neler 30 yaş sonrasına dikkat!

Uzmanlar uyarıyor! 30 yaş sonrası meme kanserine yakalanma olasılığı çok fazla! Peki meme kanserinden korunma yolları neler? İşte dikkat edilmesi gerekenler!

Meme kanserinden korunma yolları neler 30 yaş sonrasına dikkat!
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Meme kanserinden korunma yolları neler? Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürkan YETKİN konu hakkında önemli bilgiler verdi.

30 yaşından sonra artış gösteriyor 

Kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanserinin görülme sıklığı, 30 yaşından sonra hızla artış gösterir. Meme kanseri kişiden kişiye farklı seyir gösterir, bazıları gürültülü ve hızlı seyrederken, bazıları da yumuşak gidişlidir. Bunun ana sebebi meme kanserinin farklı alt tiplerinin olmasıdır. Ancak en önemlisi meme kanserinin erken saptanması ve evresine göre en etkili şekilde tedavi edilmesidir. Meme kanserinin belirti vermeden (sertlik oluşturmadan) yakalanması için belirli bir yaşın üstündeki tüm kadınların düzenli aralıklarla meme filmi çekilmesi en yararlı yöntemdir. Buna tarama mamografisi denir. Mamografi ile bir meme kanseri kitle oluşturmadan 3-4 yıl önce yakalanabilmektedir. 40 yaşından itibaren yılda bir kere genel cerrahi uzmanınca muayene yapılmalı ve mamografi çekilmelidir. Gerekli hallerde mamografiye, meme ultrasonografisi ve meme MR incelemesi de eklenebilir.

Memede beliren tüm kitleler kanser değildir 

Tarama mamografilerinin dışında her ay kendisini düzenli olarak muayene eden bir kadın, memesinde ortaya çıkan bir kitleyi daha erken fark edebilir. Ancak bu durum kişilerde gereksiz endişeye yol açmamalıdır. Memede beliren tüm kitleler (sertlikler) meme kanseri değildir. Herhangi bir kitle şüphesi varsa hemen meme hastalıkları konusunda deneyimli  genel cerrahi uzmanına başvurularak, doktor muayenesi yapılmalıdır.

Erken evre tedaviyi kolaylaştırıyor 

Tedaviye en iyi cevap veren kanserlerden biri meme kanseridir. Meme kanseri ne kadar erken evrede yakalanırsa tedavi o kadar kolaylaşır ve etkinleşir. Erken evrelerde meme koruyucu cerrahi, yani sadece kanserli dokunun çıkarılması yeterli olabilir. Meme koruyucu cerrahi yapıldığında onkoplastik cerrahi tekniklerinin uygulanması ile tatminkâr estetik sonuçlar sağlanabilmektedir. Daha ileri evrelerde meme başı ve meme cildinin korunarak ve implant (silikon) uygulanarak ameliyat mümkün olabilmektedir.Tüm bu nedenlerle meme kanserinin zarar vermesini engellemek için daha belirti vermeden ya da belirtiler ilerlemeden meme kanserini tanımamız ve durdurmamız gerekir.

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