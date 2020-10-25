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Eser Yenenler koronavirüse yakalandı hayranlarına kötü haber!

Ünlü oyuncu Eser Yenenler'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye başlayan Yenenler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eser Yenenler koronavirüse yakalandı hayranlarına kötü haber!
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Geçtiğimiz günlerde de Eser Yenenler evindeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıkmıştı.Ünlü oyuncu şimdi de koronavirüs salgını ile uğraşıyor. Yenenler'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Aldığı test sonucu kendini evde karantinaya alan ve tedavi sürecine başlayan Yenenler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evleri tutuşmuştu 

Geçen aylarda şehrin kalabalığından kaçıp orman içinde bir eve taşınan Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler büyük korku yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler, evdeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıkmıştı. Bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşamıştı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:"Şömineyi yaktık ve sonrasında şömine birden alev aldı. Baca tutuştu. Ne olduğunu anlamadık. Üç itfaiye ekibiyle iki ambulans geldi."

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