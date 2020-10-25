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Zerdeçal kremi nasıl yapılır cildi pürüzsüzleştiriyor!

Özellikle son yıllarda adını sıklıkla duymaya başladığımız zerdeçal kremini evde kendiniz yapmaya ne dersiniz? Pürüzsüz cildinizin sırrı olacak!

Zerdeçal kremi nasıl yapılır cildi pürüzsüzleştiriyor!
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Zerdeçal kremi nasıl yapılır? Son yıllarda adını sıklıkla duymaya başladığımız zerdeçalın cilt için olan faydalarını duyduğunuz zaman çok şaşıracaksınız. Cildin pürüzsüzleşmesini sağlayarak, cilde ışıltı katan zerdeçal kreminin nasıl hazırlandığını sizler için araştırdık. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda! 

Malzemeler

1/2 bardak doğal bal,1 çorba kaşığı zerdeçal tozu,Birkaç damla zerdeçal yağı

Hazırlanışı:

Bal, zerdeçal tozu ve zerdeçal yağını bir kavanoza koyun ve iyice karıştırın. Ardından karışımı spreyli ya da pompalı bir şişeye doldurun. 

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