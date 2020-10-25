Hande Yener'in yeni tarzı Kim Kardashian'a benzetildi!

Antalya'da tatil yapan Hande Yener, yeni imajıyla çok konuşuldu. Yener'in paylaştığı son fotoğrafı, Kim Kardashian'a benzetildi. Yener'e sosyal medyadan yüzlerce yorum geldi.

Kim Kardashian'a benzetildi

Hande Yener, son imajıyla ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'a benzetildi. Yener'in fotoğrafına hayranları yorum ve beğeni yağdırdı.

Beğeni ve yorum yağdı

Paylaşılan fotoğraf sonrası Instagram'da yüzlerce yorum yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları; "Gerçekten gözlerime inanamadım!", "Hande Yener’den adeta Kim Kardashian yapmışsın.", "Hangisi Hande?","Hande nerede?"- Kim kime benzemiyor ki!- Ben ikisini de Kim sandım!

Hande Yener kimdir?

Makbule Hande Özyener (d. 12 Ocak 1973), bilinen sahne adıyla Hande Yener, Türk şarkıcı ve söz yazarı.Ses getiren bir çıkış yaptığı 2000'lerin başından itibaren sık sık çıkardığı albümlerle Türk pop müziğinde kendine yer edindi. Müziğinin yanı sıra kıyafetleri ve sık sık yenilediği imajıyla adından bahsettirdi.Zaman zaman müzikal tarzında da değişiklikler yaptı, pop müzikten elektronik müziğe geçtiği dönemde yaptığı "bakkal müziği" tanımlaması yüzünden çeşitli tartışmaların içinde yer aldı.Kariyerindeki değişken adımları ve kişiliği birçok kez incelenerek yorumlandı, meslektaşı Demet Akalın ile yaptığı atışmalar Türkiye'de magazin gündemi içinde bir olgu hâline geldi.