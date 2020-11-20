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Yüzdeki tüylerden kurtulmanın doğal yolları neler bal ve şeker kullanın!

Yüz bölgesindeki tüyleri doğal yöntemlerle yok etmeniz mümkün. Elmaelma.com olarak yüzdeki tüylerden kurtulmanızı sağlayacak 2 yöntemi paylaştık!

Yüzdeki tüylerden kurtulmanın doğal yolları neler bal ve şeker kullanın!
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Vücutta kol, bacak, genital bölge derken vücudun bir çok alanındaki istenmeyen tüylerle baş etmeye çalışırken bir de listeye yüz bölgesindeki tüylerde ekleniyor. Her ne kadar yüz bölgesindeki alan küçük olsada birden fazla seçenek olması bir hayli can sıkıcı olabiliyor. İşte bu noktada bizde elmaelma.com okurları için yüz bölgesindeki tüyleri azaltmak ve kurtulmak için doğal yöntemleri bir araya getirdik! Yüz bölgesindeki tüylerden doğal yöntemlerle nasıl azaltılır? Merak edilen sorunun yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz!

Epilasyondan kaçıyorsanız...

Tüylerden kurtulmak için alternatif bir çok seçenekler bulunuyor. Bu seçenekler arasında epilasyon, ağda jilet bulunuyor. Ancak jiletin çok çabuk tüyleri çıkarması, ağda ve epilasyon gibi yöntemlerin ise çok daha acılı olmasından kaçıyorsanız çareyi doğal yöntemlerde bulabilirsiniz! Mesela bal ve şeker ile yüz bölgesindeki tüylerinizden kurtulabilirsiniz.

Bal ve şeker yöntemi

Malzemeler: 1 çorba kaşığı bal, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı su yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yukarıdaki tüm malzemeleri bir kaba koyun. Daha sonra malzemeler suda karıştığından emin oluncaya kadar karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı miktodalgaya koyup yaklaşık 30 saniye kadar bekletin. Ardından istenmeyen tüylerin üzerine karışımı sürün ve bir bez yapıştırıp tüylerin ters yönüne çekin. 

Yumurta ile istenmeyen tüylerden kurtulun

Malzemeler: 1 adet yumurta, 1 veya 2 bardak mısır nişastası, 1 çorba kaşığı şeker yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yukarıdaki tüm malzemeleri bir kasenini içerisine koyun daha sonra karışım macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Karıştırma işlemi bittikten sonra yüzünüzdeki tüylerin üzerine sürün ve 25 dakika kadar maskeyi suratınızda beklettikten sonra hızlıca maskeyi soyun.

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