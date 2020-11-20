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Altı yanmış ütü nasıl temizlenir beyaz sirkeyle temizleyin!

Altı yanmış ütü nasıl temizlenir? Altı yanmış ütünün nasıl temizleneceğine dair tüm merak edilenleri sizle için paylaştık.

Altı yanmış ütü nasıl temizlenir beyaz sirkeyle temizleyin!
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Evde sıklıkla kullanılan ütülerin tabaları bir süre sonra kararmaya başlamaktadır. Bu kararmalar bell bir süre sonra ütülediğiniz kıyafetlere de zarar vermeye başlar. Bu da hiç hoş olmayan görüntülerin ortaya çıkmasına neden olur. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Kararan ütülerin tabanları nasıl temizlenmeli? Altı yanmış ütü tabanlarını temizlemenin yolları neler? Elmaelma.com olarak ütü tabanlarını temizlemenin yollarini sizler için araştırdık. 

Beyaz sirkeyi deneyin

Birçok sorunun çözümü beyaz sirkede. Evimizdeki genel temizlikte kullanılmasının yanı sıra yanmış ütü tabanının temizlenmesinde de imdadımıza koşan beyaz sirke lekelerin giderilmesinde oldukça etkilidir. Yanmı ütülerinizin ilk günkü gibi parlamasını istiyorsanız beyaz sirkeden mutlaka yardım almalısınız. 

Kullanışı:

Az miktarda beyaz sirkeyi ısıtıp bir bez parçası ya da sünger yardımıyla ütünün tabanını ovun. Eğer tabandaki deliklerde yanık izi kaldıysa bir kulak çubuğunu alıp sirkeye batırarak ulaşılması zor bu kısımları temizleyin. Ütünüzün tabanının tem,zlendiğini göreceksiniz. 

Tuz

Yanmış ütü tabanının temizlenmesine yardımcı olan şeylerden bir diğeri de tuzdur. Tuz, ütü tabanına yaışmış olan kir ve kumaş kalıntılarını temizlemek için yararlı bir üründür. 

Kullanışı:

Yapmanız gereken tek şey eski bir gazeteye bol miktarda tuz döküp, ütü tabanını bununla silmek.Lekeler gazeteye çıkacak, sizin tek yapmanız gereken temiz bir bezle ütüyü silmek olacak.

Diş macunu

Yanmış ütü tabanından kurtulmanın bir diğer yolu da hiç kuşkusuz diş macunudur. Siyah lekelerin giderilmesine yardımcı olan diş macunu ütü tabanınızın pırıl pırıl plmasını sağlayacaktır. 

Kullanışı:

Soğuk ütünün tabanına bir parça diş macunu sıkın ve temiz bir bezle yayın.
Sonra buharı açın ve 5 dakika kendi haline bırakın. Ütü ısındığında ütünün tabanını bir bezle parlatın ve diş macunu kalıntılarını temizleyin.

Çamaşır deterjanı

Eğer ütünüz yapışmaz tabanlıysa lekeleri temizlemenin bir diğer yolu da çamaşır deterjanı kullanmaktır.

Kullanışı:

Deterjanı az miktarda ılık suyla karıştırın, bezin ucunu suya batırıp cihazı silin. Ütü tabanından lekelerin temzlendiğini ve pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. 

 

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