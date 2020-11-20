search menu
search
close

Kedi dili tiramisu tarifi farklı bir lezzet arayanlar buraya!

Kedi dili tiramisu nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Farklı bir tatlı tarifi arayanların bu lezzete bayılacağından eminiz! İşte hazırlanışı!

Kedi dili tiramisu tarifi farklı bir lezzet arayanlar buraya!
-A A+

Kedi dili tiramisu nasıl yapılır? Kedi dili tiramisu malzemeleri neler? Gün içerisinde yaşadığınız tatlı kirizini bastıracak enfes bir tarifle karşınızdayız. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarifin lezzetine doyamayacaksınız. Çayın ya da kahvenin yanına ikram edebileceğiniz bu tarif kısa süre içerisinde  vazgeçilmezleriniz arasına girecek. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda kedi dili tiramisu tarifi. Şimdiden afiyet olsun. 

Malzemeler:

1 paket kedi dili bisküvi, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, 1/2 su bardağı şeker, 2 su bardağı süt, 1 paket vanilya, 200 gram mascarpone peyniri , 1 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı kahve, 2 yemek kaşığı kakao

Hazırlanışı:

 Tiramisunun kremasını hazırlayarak işe başlayın. Orta boy bir tencereye unu, yumurtanın sarısını, şekeri, vanilyayı koyun. Üzerine sütü azar azar ekleyin ve karıştırın. Kıvamı iyice koyulaşana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. Kıvam aldığında ocaktan alın.İçerisine mascarpone peyniri ilave edin ve mikser yardımıyla yaklaşık 5 dakika kadar çırpın. Tekrar ocağa alın ve birkaç dakika daha bu şekilde pişirin. Altını kapatarak soğumaya bırakın. Bir kasenin içine su, şeker ve kahveyi alın, iyice karıştırın. 40×40 ebatlarındaki tepsiye, tepsiyi kaplayacak şekilde bisküvileri dizin. Bisküvilerin üzerine hazırladığımız karışımı azar azar kaşık ile dökün ya da bisküvileri bu karışıma batırıp çıkarın ve tepsiye dizin.Kremanın yarısını tepsiye dizdiğimiz bisküvilerin üzerine döküp, bir kaşık yardımıyla eşit miktarda dağıtın. Islatılmış bisküvilerin geriye kalanından bir kat daha çıkın. Üzerini kremanın geriye kalanıyla iyice kaplayın. Buzdolabından en az 4 saat bekletin. Servis etmeden önce tiramisunun üzerine çay süzgeci yardımıyla kakao serpin

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Altı yanmış ütünüz bu yöntemle pırıl pırıl olacak! Altı yanmış ütünüz bu yöntemle pırıl pırıl olacak!
Pratik Bilgiler
Yanınızdakinin kişilik bozukluğu olup olmadığını anlamak için... Yanınızdakinin kişilik bozukluğu olup olmadığını anlamak için...
Psikoloji
En Güncel Galeriler
Öykü'nün yasak aşkı ünlü medya patronu mu? Ortalık fena karıştı!
Öykü'nün yasak aşkı ünlü medya patronu mu? Ortalık fena karıştı!
Demet takipçisinin yorumuna ateş püskürdü: Bilmediğin b..ku yazma!
Demet takipçisinin yorumuna ateş püskürdü: Bilmediğin b..ku yazma!
Ünlü YouTuber'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Sosyal medya karıştı!
Ünlü YouTuber'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Sosyal medya karıştı!
Mert Fırat ile İdil Fırat'ın bebeklerinden ilk fotoğraf! Beğeni yağdı!
Mert Fırat ile İdil Fırat'ın bebeklerinden ilk fotoğraf! Beğeni yağdı!
Ünlü çift oğullarının 1. yaş gününü böyle kutladı!
Ünlü çift oğullarının 1. yaş gününü böyle kutladı!
20 yıl sonra Kırmızıgül'le barışan Alişan'dan bomba itiraflar!
20 yıl sonra Kırmızıgül'le barışan Alişan'dan bomba itiraflar!
Önceki Haberler
Hem pratik hem leziz: Makarna mantısı!
Hem pratik hem leziz: Makarna mantısı!
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer ile aldattı mı?
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer ile aldattı mı?
Yediği cezalar da akıllandırmadı! Merve yine maskesiz yakalandı!
Yediği cezalar da akıllandırmadı! Merve yine maskesiz yakalandı!
Müjdeli haberi bizzat kendisi verdi! Ünlü oyuncu anne oluyor!
Müjdeli haberi bizzat kendisi verdi! Ünlü oyuncu anne oluyor!
Ünlü oyuncu vefat eden babasının cenazesine internetten katılacak!
Ünlü oyuncu vefat eden babasının cenazesine internetten katılacak!
Yemek için yakaladığı balık sonu oluyordu! Soluğu hastanede aldı!
Yemek için yakaladığı balık sonu oluyordu! Soluğu hastanede aldı!
Tırnaktaki beyaz lekeler bu hastalığın habercisi olabilir! Aman dikkat
Tırnaktaki beyaz lekeler bu hastalığın habercisi olabilir! Aman dikkat
İşte selülitleri yok eden kahve maskesi tarifi!
İşte selülitleri yok eden kahve maskesi tarifi!
Yorumlar