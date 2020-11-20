Kedi dili tiramisu tarifi farklı bir lezzet arayanlar buraya!

Kedi dili tiramisu nasıl yapılır? Kedi dili tiramisu malzemeleri neler? Gün içerisinde yaşadığınız tatlı kirizini bastıracak enfes bir tarifle karşınızdayız. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarifin lezzetine doyamayacaksınız. Çayın ya da kahvenin yanına ikram edebileceğiniz bu tarif kısa süre içerisinde vazgeçilmezleriniz arasına girecek. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda kedi dili tiramisu tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler:

1 paket kedi dili bisküvi, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, 1/2 su bardağı şeker, 2 su bardağı süt, 1 paket vanilya, 200 gram mascarpone peyniri , 1 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı kahve, 2 yemek kaşığı kakao

Hazırlanışı:

Tiramisunun kremasını hazırlayarak işe başlayın. Orta boy bir tencereye unu, yumurtanın sarısını, şekeri, vanilyayı koyun. Üzerine sütü azar azar ekleyin ve karıştırın. Kıvamı iyice koyulaşana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. Kıvam aldığında ocaktan alın.İçerisine mascarpone peyniri ilave edin ve mikser yardımıyla yaklaşık 5 dakika kadar çırpın. Tekrar ocağa alın ve birkaç dakika daha bu şekilde pişirin. Altını kapatarak soğumaya bırakın. Bir kasenin içine su, şeker ve kahveyi alın, iyice karıştırın. 40×40 ebatlarındaki tepsiye, tepsiyi kaplayacak şekilde bisküvileri dizin. Bisküvilerin üzerine hazırladığımız karışımı azar azar kaşık ile dökün ya da bisküvileri bu karışıma batırıp çıkarın ve tepsiye dizin.Kremanın yarısını tepsiye dizdiğimiz bisküvilerin üzerine döküp, bir kaşık yardımıyla eşit miktarda dağıtın. Islatılmış bisküvilerin geriye kalanından bir kat daha çıkın. Üzerini kremanın geriye kalanıyla iyice kaplayın. Buzdolabından en az 4 saat bekletin. Servis etmeden önce tiramisunun üzerine çay süzgeci yardımıyla kakao serpin