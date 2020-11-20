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Buzdolabınızını plastikten arındırmanın yolları plastikleri camla değiştirin!

Buzdolabınızı plastik ürünlerden arındırarak daha sağlıklı beslenebilirsiniz. İşte yiyecekleriniz plastik kaplar kullanmadan saklamanın daha sağlıklı yolları.

Buzdolabınızını plastikten arındırmanın yolları plastikleri camla değiştirin!
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Evsel atıkların yarısından fazlasını plastikler oluşturuyor. Hem sağlık hem de çevre kirliliğini düşünürsek plastik kurtulmanın zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. Daha az plastik kullanarak daha sağlıklı bir ev ve çevre yaratmanız mümkün. Plastikten bağımsız bir yaşam için işe buzdolabınızdan başlamaya ne dersiniz? Yeni nesil ürünler ve geleneksel saklama yöntemlerini harmanlayarak kısa sürede buzdolabınızdaki plastik etkisini azaltabilirsiniz. İşte birkaç öneri...

Plastikleri camla değiştirin

Londra'daki Little Portland Street Aşçılık Okulu'nda sürdürülebilir mutfak kursları düzenleyen Rosalind Rathouse'a göre cam kaplar plastik kaplardan çok daha iyi bir seçenek. Cam kavanozlar ve hava geçirmez kapları olan kaseler yiyecekleri plastik kaplardan çok daha uzun süre taze tutabilir. Cam kaplar kullanarak plastiklerin yiyecelere bulaşan kokularından kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda cam kapların temizliği plastiklerden çok daha kolaydır. İz ve leke barındırmazlar. Bulaşık makinesinde yıkanmalarının da hiçbir sakıncası yoktur. Ayrıca camlar yemeklerle reaksiyona girmezler. Ayrıca camları hem sıcak hem de soğuk ortamlar için kullanabilirsiniz. Doğru cam kap tercihleriyle isterseniz yiyecekleri buzdolabında saklayabilir isterseniz de fırında ısıtabilirsiniz. 

Kokulardan arındırın

Reçel, sos ve turşu kavanozlarını atmaktan vazgeçirin. Eğer bu tip atık cam kapları kokuları nedeniyle kullanmıyorsanız size basit bir tarif önerimiz de var. İki çay kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı tuz ve bir miktar suyu kaplara koyun. Kapağı sıkıca kapatın ve bir dakika boyunca çalkalayın. Sonra durulayın ve kullanın. 

Küçük buzdolapları için yer açan kaplar

Buzdolabınız küçükse mutlaka kare ve dikdörtgen kapları tercih edin. Bu şekildeki kaplar daha kolay istiflenir ve daha az yer kaplar. Kapları seçerken plastik olmayanlarını tercih edin. 

Diğer bir seçenek de çelik kaplardır. Ancak seçtiğiniz kapların paslanmaz çelik olduğundan emin olun çünkü ancak paslanmaz çelikler domates sosları gibi asitli yiyeceklerle temasında bozulmaz. Çelikleri yüksek sıcaklıklarda da güvenle kullanabilir ve yıkayabilirsiniz. Çelik kapların tek dezavantajları içinde ne oldukların görmenizde yarattıkları zorluk olabilir. Onun için de transparan kapalı olanları tercih edebilirsiniz. 

Et ve balıklar için kağıt katmanları

Et ve balıkları yağlı kağıtlar ve alümünyum folyolarla kaplara ihtiyaç duymadan da güvenle saklayabilirsiniz. Hem de yerden tasarruf edebilirsiniz. Bir parça kağıdı alüminyum folyo ile et ürünü arasıda koyun ve paketleyin. 

Cam şişelere dönüş

Plastik şişelerin aksine, cam şişeler geri dönüştürülmeden önce yaklaşık 18 kez tekrar kullanılabilirler. Bu nedenle mesela sütlerinizi cam şişeli olanlardan tercih edin. Yada kapları geri dönüşüme atıp evde tekrar tekrar kullanabileceğiniz şişeler edinin. 

Pamuklu örtüler

Meyvelerin, sebzelerin ve salata malzemelerinin içinde bulunduğu plastik torbalar onları korumak yerine kısa sürede bozulmalarına neden olabilir. Buzdolaplarının sebzelikleri ürünleri uzun süre taze korumak için yeterlidir. Ancak hepsinin açık halde kalmasından hoşlanmıyorsanız pamuklu örtülerden yapılan bez torbalar kullanabilirsiniz. Bu onların ömrünü daha da uzatabilir. 

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