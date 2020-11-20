Erken menopoz neden olur şarküteri ürünleri sebebi!

Her ne kadar ileri yaşlarda endişe duyulması gereken bir şeymiş gibi düşünce olarak görünse de beklemediğiniz bir yaş aralığında menopoz ile karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte bu noktada yapacağınız ilk şey ''Erken menopoza girme neden olur? Erken menopozun nedenleri nelerdir?'' gibi soruların cevaplarını aramak olacaktır. Elmaelma.com olarak bu duruma düşmemek için erken menopoza girmenin nedenlerini bir araya getirdik. İlerleyen durumlarda bu durumun sizde şoke etkisi yaratmaması bu nedenlere göz atabilirsiniz.

Şarküteri ürünleri erken menopozun nedeni

Her ne kadar bu üzücü bir madde olsa da şarküteri ürünlerini tüketmek erken menopozun haberileri arasında yer alıyor. Her ne kadar oldukça lezzetli olsa da erken menopozu engellemek için bu ürünleri olabildiğince azaltmak gerekiyor! Şarküteri ürünleri hormonal nedenlere yol açan nitratlar ve nitritler olarak adlandırılan kimyasal maddeler içerir.

Zararlı alışkanlıklar

Sigara alkol gibi zararlı alışkanlıklarınız varsa erken menopoz için oldukça geçerli nedenlerden biriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Alkol ve sigara kullananların erken menopoza yakalanma riski oldukça yüksektir. Bu alışkanlıklar yumurtalıkların ve embriyonun kalitesini azaltarak kromozomal anormalileri artıran kimyasal bileşikleri içermektedir. östrojen ve progesteronun normalini değiştirerek menopoz sürecini hızlanmasına neden olmaktadır.

Tirodi olanlar dikkat!

Vücudun hayati sürecini etkileyen tiroid bezleri hormon dağılımı ve kullanımı açısında oldukça önemlidir. Tiroid üreme sağlığının olumsuz yönde etkileyerek erken menopoz riskinin artmasına neden olmaktadır.

Ameliyatlar da erken menopoz nedeni!

Bazı ameliyatlar kadınların erken menopoz sürecine girmesini hızlandırmaktadır. Bu ameliyatla özellikle yumurtalık ve rahim ameliyatlarıdır. östrojen ve progesteron seviyelerini düşürür. Bu durumda doğurganlık ihtimali de azaltmaktadır.