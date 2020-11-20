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Eski kız arkadaşına şiddet uygulayan Ozan Güven, Gizem Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açtı

Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen Ozan Güven, model Gizem Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açtı.

Eski kız arkadaşına şiddet uygulayan Ozan Güven, Gizem Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açtı
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'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre; Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan oyuncu Ozan Güven, Gizem Yıldırım’la birliktelik yaşamaya başladı. 

İlişkilerini gözlerden ırak yaşıyorlar

Çift oluşacak olumsuz tepkiler nedeniyle ilişkilerini gözlerden ırak yaşamayı tercih ediyor. İkilinin birliktelikleri, Yıldırım’ın sosyal medyadan paylaştığı tablo fotoğrafıyla ortaya çıktı.

Tablo ele verdi

Ali Elmacı imzalı tabloyu Ozan Güven, geçtiğimiz yıl satın almış ve yatak odasına koyarak Instagram hesabından paylaşmıştı. Aşk iddialarının sorulduğu Gizem Yıldırım, “Bu konuyla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum” cevabını verdi.

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